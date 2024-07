Governo do Estado auxilia irrigantes de Canindé de São Francisco a acessar crédito rural

Agricultores do Perímetro Irrigado Califórnia, localizado em Canindé de São Francisco, alto sertão sergipano, recorrem à assistência técnica oferecida pelo Governo do Estado para acessar crédito rural. Com a orientação dos técnicos, eles elaboraram projetos aprovados para obter crédito no Banco do Nordeste (BNB), que englobam financiamento para investimento ou custeio de empreendimentos, como sistemas de irrigação, aquisição de vacas leiteiras e criação de pequenos negócios no meio rural. Somente em 2023, a movimentação financeira a partir das safras do perímetro injetou cerca de R$ 46 milhões na economia de Canindé.

Esse trabalho é parte do extensionismo rural desenvolvido nos perímetros irrigados pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), que identifica quais irrigantes possuem condições de alavancar suas unidades produtivas a partir da aquisição de financiamentos.

Ao mesmo tempo, os técnicos agrícolas buscam, em conjunto com o Banco do Nordeste, as melhores linhas de crédito para cada situação. Segundo o técnico agrícola da Coderse Luiz Roberto Vieira, primeiro o extensionista analisa o potencial do lote e do agricultor, depois assessora o produtor na formalização dos documentos necessários para contrair o financiamento. Caso o agricultor seja contemplado, a Coderse o orienta e o auxilia para que ele aplique o crédito corretamente no objeto financiado.

“Os grupos B e Variável do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) são determinantes para qualquer agricultor ou agricultora que atenda às exigências do programa ter acesso a crédito adequado e suficiente aos empreendimentos econômicos desejados. Fizemos uma parceria a nível institucional, para criar projetos de financiamento no perímetro e estudos de viabilidade das atividades”, detalhou Luiz Roberto.

Ele completa que o Pronaf B tem taxas de juros bem acessíveis e prazo para pagamento a depender da atividade, que pode ser de até três anos com parcelas semestrais ou anuais para quitar o financiamento. O empréstimo pode ser renovado e, a depender do perfil do agricultor familiar, o financiamento tem juros subsidiados. “A Coderse identifica os irrigantes habilitados e com interesse no financiamento, que são assessorados quanto a documentação necessária para formalizar os projetos”, completa o técnico agrícola da Coderse.

Inicialmente, existem 12 financiamentos a serem liberados pelo BNB no perímetro Califórnia, que contemplam a construção de reservatórios, aquisição de matrizes de bovinos e caprinos, custeio para iniciar novos plantios, pomares, modernizar sistemas de irrigação ou montar pequenos negócios no campo.

A produtora Luzanira dos Anjos Santos, do Setor 6 do perímetro Califórnia, aderiu a um financiamento de R$ 12 mil para a aquisição de uma vaca leiteira, ração e construção de uma cocheira. A família da agricultora usa a irrigação para manter pomar de goiabeiras. “Estamos satisfeitos com o atendimento da Coderse. Estou sendo beneficiada como pioneira”, comemorou a primeira agricultora contemplada com o Pronaf B no perímetro Califórnia, em 2024.

“O crédito rural é uma forma de evitar que o agricultor precise do auxílio dos atravessadores para custear as novas lavouras, que diminui a renda do agricultor, que fica à mercê dos preços determinados por esses negociantes,” complementa o gerente do Califórnia, Anderson Rodrigues.

Foto Fernando Augusto

Ascom Coderse