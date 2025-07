Governo do Estado chega a General Maynard com 53ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’

O município de General Maynard, localizado ao leste do estado e a 50 km da capital Aracaju, recebe nesta sexta-feira, 25, a caravana do ‘Sergipe é aqui’, programa criado pelo Governo de Sergipe e coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc). Conhecida por ser um dos principais berços dos bacamarteiros no estado, General Maynard será a capital administrativa de Sergipe por um dia. Através de uma estrutura itinerante, serão ofertados mais de 160 tipos de atendimentos em diversas áreas realizados pelas secretarias do estado e órgãos parceiros, para os pouco mais de 3 mil habitantes da cidade.

Durante todo o dia, a caravana do ‘Sergipe é aqui’ irá se concentrar no entorno do Centro de Excelência Profª Maria Conceição Santana. Dentre esses atendimentos, estão serviços de emissão do CIN, Certidão de Nascimento e Casamento; exames médicos e odontológicos; renovação da carteira de vacinação; entrega de mudas; cadastro em programas como o Passe Livre e o CMais; recadastramento da tarifa rural, orientações judiciais e demais serviços.

Segundo o secretário-chefe da Casa Civil, Jorginho Araujo, o ‘Sergipe é aqui’ tem se consolidado não somente entre a gestão, mas para toda a população do estado. “Esse é o nosso maior programa de governo itinerante e temos trabalhado para estar cada vez mais perto dos sergipanos. Só neste mês de julho já realizamos duas edições e estamos agora nos últimos preparativos para levarmos mais de 160 serviços para General. Com certeza será um dia bastante proveitoso para todos nós”, destacou.

Já o prefeito de General Maynard, Marcones Melo, ressaltou que o município está se preparando com muito entusiasmo para receber o programa e as assinaturas de ordens de serviços com obras aprovadas: “Sabemos que o ‘Sergipe é aqui’ é um programa que aproxima nossa população cada vez mais do Governo do Estado. Firmar essa parceria vai trazer bastante avanço para nossa cidade, além de todos os serviços que poderemos ofertar aos mainardes”.

Foto: Ascom Secc