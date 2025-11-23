GOVERNO DO ESTADO CONCLUI EM TEMPO RECORDE O REPARO DE ADUTORA AFETADA PELA CHUVA EM UMBAÚBA

A operação para o reparo da adutora responsável pelo envio de água bruta para tratamento no sistema integrado de Umbaúba, Itabaianinha e Tomar do Geru foi concluída na última sexta-feira, 21, em menos de 24 horas. O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, esteve no local do incidente ainda na sexta para acompanhar de perto as ações de emergência e garantir o trabalho integrado entre os órgãos do governo com foco na execução ágil dos serviços necessários.

O sistema foi danificado devido às fortes chuvas, no início da noite da quinta-feira, 20, quando um trecho da estrada vicinal que dá acesso ao povoado Guararema, no município de Umbaúba, cedeu e o volume de precipitação também causou o rompimento da adutora de 300 milímetros, deixando a região temporariamente desabastecida.

Desde as primeiras horas após o colapso da estrada vicinal, uma força tarefa foi mobilizada, composta pela Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Defesa Civil Estadual, Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e Prefeitura Municipal, o que garantiu a rápida recuperação da estrutura.

Com a correção da estrutura e a retomada do funcionamento, o sistema de produção de água tratada está sendo gradualmente normalizado. A estabilização completa ocorrerá de forma progressiva, já que a operação precisa ser retomada com segurança para atender adequadamente os municípios de Itabaianinha, Tomar do Geru e Umbaúba. O DER/SE também trabalha na recuperação do trecho da via danificado.

Operação

A missão começou em um terreno instável, tomado por água represada devido ao entupimento da manilha de drenagem pluvial, sufocada pela vegetação arrastada pela enxurrada. Antes de qualquer intervenção, as equipes tiveram de realizar o escoamento completo da área para garantir segurança e permitir acesso aos pontos críticos. Com o terreno estabilizado, as equipes avançaram para o serviço pesado, a substituição dos tubos danificados, o escoramento da estrutura e a reconexão de toda a linha adutora. O cenário, marcado por lama e risco de novos deslizamentos, exigiu precisão operacional e agilidade.

O presidente da Deso, Luciano Goes, destacou o esforço conjunto para responder com rapidez aos efeitos das chuvas na região sul do estado. “Encontramos um cenário difícil, com lama, vegetação acumulada e risco de novos deslizamentos. Nossas equipes trabalharam dia e noite, em parceria com a Sedurbi, Defesa Civil e Prefeitura, para restabelecer a segurança do trecho e recompor a adutora. Foi um trabalho técnico, intenso e preciso. A conclusão ainda na tarde da sexta-feira mostra o comprometimento dos nossos colaboradores e a união das forças do governo em situações emergenciais”, afirmou.

Foto: Ascom Deso