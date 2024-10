GOVERNO DO ESTADO CONSOLIDA PRESENÇA NO DIA A DIA DOS SERGIPANOS COM INVESTIMENTOS EM TODAS AS ÁREAS

Em Sergipe, uma escola estadual é climatizada a cada seis dias, e outra tem a reforma ou ampliação entregue a cada 12 dias. Diariamente, 4.200 pratos de refeição são fornecidos à população em situação de vulnerabilidade dos municípios economicamente fragilizados e, recentemente, todo o território sergipano passou a ser protegido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O Governo do Estado tem estado presente em todos os momentos do dia a dia do sergipano, seja na educação dos estudantes, na saúde do povo, na assistência a quem precisa e, principalmente, na construção de um futuro melhor para todos.

O governador Fábio Mitidieri defende que os resultados são fruto do planejamento implantado na gestão desde o início do governo. O chefe do Executivo também acredita que o alinhamento entre Estado, municípios e governo federal contribui para a execução de políticas públicas eficazes.

“Desde o início, trabalhamos com planejamento em todas as secretarias, o que permite monitorar programas e direcionar ações. Em um ano e nove meses, demos um salto em várias áreas, dinamizando serviços como as cirurgias eletivas. Oxigenamos a máquina com mais de 500 novos servidores públicos e temos 18 concursos ativos. Sem falar na geração de emprego, que é um dos pilares do plano de governo. O conjunto de ações transversais na infraestrutura, capacitação, atração de investimentos e turismo tem colocado Sergipe em destaque na abertura de postos de trabalho. Temos muito a fazer. No entanto, já mostramos bons e consistentes avanços”, destacou Mitidieri.

Desde o início da atual gestão, o Estado tem se destacado pela condução de uma diversidade de programas de governo desenvolvidos em prol da população, com destaque para o ‘Sergipe é aqui’, responsável por levar serviços da administração pública estadual que normalmente estariam concentrados na capital, Aracaju, para os municípios do interior do estado. A iniciativa tem se revelado uma importante ferramenta de aproximação entre a população e a gestão estadual, além de ser uma oportunidade para a realização de uma série de investimentos na região visitada. Até o momento, o programa contabiliza 34 edições e mais de 150 mil atendimentos, tendo passado por todas as regiões de Sergipe.

Um dos serviços disponibilizados durante o governo itinerante é o programa Enxerga Sergipe, por meio do qual mais de seis mil cirurgias de catarata e pterígio foram realizadas, devolvendo não apenas a visão, mas também a autonomia de milhares de sergipanos que aguardavam pela resolução dessas condições. Ainda no âmbito da saúde, o Opera Sergipe, em um ano e três meses de execução, já devolveu saúde e qualidade de vida a mais de 17 mil pacientes. A ação foi criada para ampliar a oferta de cirurgias para os 75 municípios sergipanos e reduzir o tempo de espera por procedimentos eletivos, garantindo acesso regulado, atenção humanizada, qualificada e segura.

Sergipe também foi pioneiro na distribuição do canabidiol na rede pública de saúde com a implementação do protocolo estadual de Cannabis, devolvendo qualidade de vida a pacientes com síndromes epilépticas graves e de difícil controle e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, também houve a implantação do serviço aeromédico, que permite a redução do tempo-resposta de atendimentos a incidentes que necessitem de apoio da aeronave, e do serviço de telemedicina, que amplia o alcance, a rapidez e a resolutividade dos atendimentos na Atenção Primária, com a oferta de especialidades como urologia, neurologia adulto e pediátrica, psiquiatria adulto e pediátrica, cardiologia, endocrinologia, fisiatria, médico de família e comunidade, nutrição e enfermagem. Também é fundamental chamar a atenção para os R$ 40 milhões investidos na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e a recente entrega de 30 novas ambulâncias para o Samu, que possibilitou a expansão do serviço para todo o território sergipano.

Educação

Os investimentos na educação são outro diferencial desta gestão. Atualmente, mais de 100 escolas da rede estadual contam com ensino em tempo integral, e todas elas foram contempladas pela inserção de camarão na merenda. Além disso, 149 unidades escolares já contam com climatização com aparelhos de ar-condicionado, e 55 já foram reformadas. Por meio do Programa de Acolhimento Psicossocial nas Escolas Estaduais de Sergipe – Acolher, 1.100 atendimentos com psicólogos e assistentes sociais já foram realizados com alunos da rede estadual, e pelo Programa Estadual de Promoção, Proteção e Prevenção da Saúde Menstrual nas Escolas – Cuidar-SE, 218 mil pacotes de absorventes foram disponibilizados, um verdadeiro pioneirismo nacional na rede pública no tocante às iniciativas de dignidade menstrual. Outro destaque da educação sergipana é o programa Sergipe no Mundo, que leva 50 alunos a cada semestre para um intercâmbio de um mês em países de língua inglesa ou espanhola, fruto de investimentos de R$ 4.335.000,00.

Assistência

A população sergipana também conta com a presença do Governo do Estado nas políticas assistenciais, a exemplo do Prato do Povo, por meio do qual já foram entregues mais de meio milhão de refeições a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos municípios mais economicamente fragilizados do estado, assegurando o fortalecimento das políticas públicas de segurança alimentar. Outro marco alcançado nesta gestão foi a implementação da Política Estadual da Primeira Infância – Ser Criança, que possibilitará o desenvolvimento de uma série de ações voltadas para a população de crianças de 0 a 6 anos de idade no estado.

Houve ainda a regulamentação do Sistema Único de Assistência Social (Suas) no estado e a organização da Política de Assistência Social em Sergipe, por meio da criação da Lei do Suas, que objetiva garantir a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos da população, inclusive com a autorização da realização do concurso público, para fortalecer ainda mais o Suas em Sergipe.

Infraestrutura

Por meio do programa Acelera Sergipe, a gestão estadual já destinou mais de R$ 200 milhões em obras que visam melhorar a qualidade de vida da população e a mobilidade urbana, iniciativas que são essenciais para o desenvolvimento do estado.

Segurança e cidadania

Sergipe ficou classificado em primeiro lugar no Nordeste em qualidade de vida, além de ser considerado o mais seguro da região, conforme atestam levantamentos nacionais, como o publicado pelo O Globo, com estudo em que foi aplicado o Índice de Progresso Social (IPS), e do Ministério da Justiça, respectivamente. O estado apresentou uma queda de 34,4% nos homicídios em uma série histórica de 21 anos.

Quanto à valorização dos servidores públicos, atualmente, há 18 concursos públicos em vigência, incluindo o concurso da Polícia Militar, com mais de 300 vagas previstas. Também houve chamamento dos aprovados nos concursos da Polícia Civil, Perícia e Corpo de Bombeiros.

Os índices de saúde também mostraram avanços significativos, a exemplo da redução da mortalidade materna. Índice que tirou o estado da penúltima colocação em 2022 para o estado com a menor taxa no Nordeste e a 6ª menor do país em 2023, no primeiro ano da atual gestão.

Geração de emprego e renda

Em termos de geração de emprego e renda, o governo lançou o programa Qualifica Sergipe, que oferece qualificação profissional em mais de 20 municípios. Esses esforços contribuíram para a redução da taxa de desemprego, que atualmente está em 9,1%, o menor percentual desde 2015. O estado também atingiu um recorde histórico de 330 mil empregos, conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), tendo, mês a mês, alcançado índices positivos no saldo de geração de empregos em Sergipe.

Cultura e turismo

Conhecido nacionalmente como ‘o país do forró’, Sergipe se destacou com a realização de 60 dias de festividades durante o período junino, com o Arraiá do Povo e a Vila do Forró na Orla da Atalaia, maior cartão-postal da capital. Esses e outros eventos promovidos pelo Governo do Estado, como a Vila do Natal Iluminado, a Vila da Páscoa e a recém-anunciada Vila da Criança, consolidaram o estado como o terceiro destino mais procurado do Brasil.

Foto: Arthuro Paganini