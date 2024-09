GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DÁ MAIS UM PASSO PARA A CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO LEITE NO SERTÃO

Em mais um passo para a construção da Adutora do Leite, o Governo de Sergipe anunciou que a empresa Encibra S/A foi vencedora da licitação e deu ordem de serviço para a realização de estudos e projetos para a execução da obra. O ato fez parte das políticas públicas anunciadas durante a Expo Glória, no sábado, 21, pelo governador Fábio Mitidieri. Na ocasião, também foi assinado Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Sergipe (Sescoop-SE) para atividades de formação em cooperativismo.

A Adutora do Leite é um projeto do governo conduzido pela Seagri que trará a solução definitiva para a dessedentação animal em um longo trajeto. Com mais de 100 quilômetros de extensão, abrangendo os municípios de Canindé de São Francisco a Nossa Senhora da Glória, a obra vai desenvolver a pecuária leiteira a partir do abastecimento de água, que será captada pela Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) no rio São Francisco.

A adutora vai levar água aos diversos tipos de criatórios comerciais. Os rebanhos somam aproximadamente 265 mil animais, sendo 180 mil somente bovinos, nos cinco municípios situados no trajeto de 108,60 quilômetros de extensão – Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre de Sergipe e Nossa Senhora da Glória.

Como a produção de leite é a principal atividade econômica da região do alto sertão sergipano, a expectativa do Governo do Estado é de que a Adutora do Leite melhore a qualidade de vida das 23 mil famílias dos municípios assistidos, com o aumento da geração de renda e abertura de novos postos de trabalho. “Estamos começando a cumprir esse compromisso que assumi no início da minha administração e que é tão importante para o povo sertanejo. O sertão é uma região que merece e precisa muito dessa obra, que vai mudar a vida das pessoas de Nossa Senhora da Glória, essa importante bacia leiteira”, enfatizou o governador Fábio Mitidieri durante a assinatura da ordem de serviço para contratação da empresa Encibra S/A.

O secretário de Estado da Agricultura, Zeca Ramos da Silva, chamou a atenção os futuros impactos que virão a partir da construção da Adutora do Leite. “Acredito que esse seja o maior projeto da história da Secretaria da Agricultura. Uma ação que há muito vem sendo aguardada pelo povo sertanejo, especialmente aqui de Glória. Agora o governo cumpre mais um de seus compromissos com o povo sergipano. A previsão é de que, daqui a cinco anos, a produção de leite dobre na região”, destacou o gestor.

Produtor rural no município, Fábio Henrique Batista de Souza comemorou a notícia anunciada na ocasião. “A construção dessa adutora vai nos ajudar muito, porque a deficiência de água é muito grande aqui na região de Glória. Assim, vamos ter água em abundância para nossos animais e conseguiremos investir mais, com a garantia que teremos água para nosso rebanho”, colocou.

Para o produtor de leite Marcelo Barreto, cooperado na Cooperativa Sertaneja de Agronegócio (Coopesea), o momento também foi de celebração. “A nossa principal necessidade era água para matar a sede dos animais, e hoje se concretiza aqui um sonho, que é a assinatura da licitação do projeto. Com essa adutora sendo concretizada, o alto sertão será o maior produtor de leite do Nordeste”, prospectou.

Cooperação técnica

Também durante a Expo Glória, o secretário Zeca da Silva assinou, por meio das empresas vinculadas à Seagri – Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) e Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) -, Termo de Cooperação Técnica com o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Sergipe (Sescoop/Se). O objetivo é a realização de cursos, palestras, seminários, workshops e atividades de formação em cooperativismo para colaboradores, produtores rurais e profissionais que atuam ou queiram constituir cooperativas, com os propósitos de capacitar, difundir e ampliar o conhecimento sobre o modelo de negócio cooperativo.

A Seagri, a Coderse e a Emdagro se comprometem a ofertar a estrutura física para a realização de palestras, cursos e treinamentos; a participar de eventos promovidos pelo Sescoop/SE em temas de interesse do ramo agropecuário e incluir informações sobre essa parceria, bem como divulgar os eventos, cursos e ações em todas as mídias sociais e redes de relacionamento da pasta, visando atingir os objetivos do presente acordo. Já o Sescoop/SE fica responsável por disponibilizar profissionais para a realização de palestras, cursos e treinamentos gratuitos que visem à capacitação em cooperativismo de profissionais e grupos interessados em constituir cooperativas em Sergipe.

O presidente do grupo, João Teles de Melo Filho, destacou a importância da parceria com a Seagri. “A Sescoop/SE tem tudo que é necessário para tornar um grupo de pessoas bem intencionadas, que representa o cooperativismo, para fazer com que essa cooperativa progrida, tenha perenidade, com capacitações exclusivas para conselheiros, diretores, cooperados, ou seja, tudo que o grupo necessite, sem custo para seus integrantes, e por meio dessa parceria com o Governo do Estado e a Seagri, nós vamos fazer acontecer”, pontuou.

