GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 3 MI EM OBRAS NO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

Na capital sergipana do leite, o Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), realiza os serviços de implantação e pavimentação asfáltica do Caminho da Fé, além do recapeamento da avenida Leste e rua Manoel Elígio da Mota, na sede do município de Nossa Senhora da Glória.

Com um investimento superior a R$ 3 milhões, a obra contempla uma extensão total de 1,5 quilômetros, com a utilização de 2.255,63 toneladas de asfalto. As ações fazem parte do Programa Acelera Sergipe, que tem sido fundamental para impulsionar o desenvolvimento das cidades sergipanas, gerando empregos, movimentando a economia e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Com essas intervenções, o Governo de Sergipe reafirma seu compromisso com a melhoria da infraestrutura rodoviária do estado e o bem-estar da população.

Seguindo o cronograma previsto pelo DER/SE, a obra segue com a aplicação da primeira camada asfáltica sobre o paralelepípedo existente e os próximos passos incluem a implantação da pavimentação no trecho restante, promovendo mais segurança e fluidez do tráfego.

Para o diretor-presidente Anderson das Neves, esta é mais uma obra importante do Governo do Estado. “O Programa Acelera Sergipe, sob a coordenação da Sedurbi, tem se destacado como um programa inovador de interiorização de investimentos, ao promover melhorias estruturais significativas e está impulsionando o crescimento econômico nos municípios sergipanos”.

“A obra de implantação, pavimentação asfáltica e recapeamento, contribuirá significativamente para o desenvolvimento da região, facilitando a mobilidade dos moradores, garantindo vias mais seguras e confortáveis para a população”, completou o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque.

Foto: DER