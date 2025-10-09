GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE INVESTE MAIS DE R$ 96 MILHÕES NA OBRA DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA SE-100

O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), deu um passo significativo para a melhoria da mobilidade e infraestrutura da Grande Aracaju. Através da Concorrência Eletrônica nº 35/2025, o Governo do Estado autorizou a obra de duplicação e restauração do pavimento da rodovia SE-100, em um trecho crucial.

O projeto abrange uma extensão de 13,47 km, ligando o entroncamento da Rodovia José Camargo, no município de Barra dos Coqueiros, ao entroncamento da rodovia SE-240 (próximo ao Terminal Portuário de Sergipe).

Com um investimento de R$ 96.488.869,51, a obra promete transformar o fluxo de veículos na região, beneficiando tanto o transporte de cargas quanto o tráfego turístico e de moradores. O prazo de execução estipulado para a conclusão dos trabalhos é de 360 dias.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, ressaltou a importância estratégica da duplicação. “Esta obra não é apenas sobre asfalto; é sobre conexão, segurança e desenvolvimento econômico. A rodovia SE-100 é uma via de acesso fundamental ao litoral norte, incluindo a famosa Praia da Costa, e é vital para o escoamento da produção e a logística do Terminal Portuário de Sergipe”, destacou.

O diretor Técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, fala dos benefícios da duplicação e qualidade de vida. “A duplicação e restauração do pavimento trará conforto e durabilidade à via, bem como garantirá mais fluidez para o transporte de cargas, reduzindo custos e tempo, o que impacta diretamente na competitividade da nossa economia”, enfatizou.

A expectativa é que a modernização da SE-100 não apenas otimize a logística portuária e industrial da região, mas também impulsione o turismo no município de Barra dos Coqueiros, tornando o acesso às praias e aos novos empreendimentos hoteleiros mais rápido e seguro para visitantes e sergipanos.

Foto: Marcos Rodrigues