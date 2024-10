Governo do Estado de Sergipe investe no turismo religioso com entrega da Praça dos Romeiros, no município de Nossa Senhora Aparecida

O turismo religioso em Sergipe ganhou, nesta sexta-feira, 11, um novo atrativo no município de Nossa Senhora Aparecida. A inauguração da Praça José Barbosa, a Praça dos Romeiros, e a reforma do canteiro central prometem atrair e receber melhor os visitantes e oferecer uma nova opção de lazer à comunidade do município do agreste sergipano. A obra oferece um espaço mais bonito e acolhedor para os devotos de Nossa Senhora Aparecida.

O novo espaço conta com uma área dedicada a eventos religiosos e culturais, um mini palco para apresentações, áreas de lazer para crianças e adultos, além de acessibilidade completa para todas as regiões da praça. Além disso, o canteiro central foi revitalizado, com destaque para a relocação da imagem de Nossa Senhora Aparecida e a criação de um corredor com pórticos, visando contemplação e atividades religiosas.

Durante a cerimônia, o vice-governador e secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, representou o governador Fábio Mitidieri, e celebrou a inauguração como uma antecipação das comemorações da Romaria de Nossa Senhora Aparecida, que acontece neste sábado, 12. “É um momento muito importante para a cidade e para todos os devotos da região. Esta obra fortalece o turismo religioso, além de ser um presente para a comunidade local, que agora conta com um espaço de lazer e convivência”, afirmou.

O gestor também mencionou outras ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento do circuito religioso. “Recentemente, inauguramos a praça em Divina Pastora, e hoje entregamos esta praça em Nossa Senhora Aparecida, parte de um planejamento estratégico que fomenta o turismo religioso e contribui para o desenvolvimento regional,” relembrou.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Albuquerque, também ressaltou o impacto positivo da obra para o município. “Hoje é uma data especial, não só para o Governo do Estado, mas também para o município de Nossa Senhora Aparecida e para os devotos. Estamos inaugurando uma obra que custou aproximadamente R$ 1 milhão e que trará mais benefícios tanto para os moradores quanto para o turismo religioso, que é de extrema importância para a cidade”, pontuou.

A prefeita Jeane de Jesus Barreto destacou que a entrega da praça é a realização de um antigo sonho dos moradores. “É um sonho que todos os aparecidenses tinham de ter uma Praça dos Romeiros. Sabemos que a romaria está completando 21 anos e não havia um local para os romeiros. Hoje entregamos esta obra em uma semana muito importante, o que só aumenta a alegria de todos”, afirmou a gestora.

Com a praça e o canteiro central prontos, o município de Nossa Senhora Aparecida se consolida como um destino atrativo para o turismo religioso em Sergipe, especialmente no período de romarias e peregrinações, contribuindo para o desenvolvimento econômico local. Durante o evento, o vice-governador Zezinho Sobral enfatizou que essa ação do Governo do Estado é uma ferramenta que estimula o turismo religioso, “gerando empregos, movimentando o comércio local e beneficiando diversas cidades do entorno. É uma obra que traz crescimento para toda a região”, acrescentou.

Foto: Thiarlley Valadares