GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE INVESTIU MAIS DE R$ 174 MILHÕES EM OBRAS NAS RODOVIAS ESTADUAIS EM 2024

Ao longo de 2024, o Governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), realizou intervenções que impactaram positivamente a mobilidade e a economia regional. Com um investimento superior a R$ 174 milhões, o Governo do Estado executou obras de grande porte na malha viária, além de manutenção preventiva.

Entre os destaques do ano estão a pavimentação do acesso ao povoado Costa, em Itaporanga d’Ajuda, a duplicação da Rodovia SE-270, em Lagarto, e a reestruturação da rodovia SE-290, que liga Tobias Barreto a Poço Verde. Obras como a implantação da SE-100 e da SE-160 estão em fase de finalização.

Moradores como o comerciante Givanildo da Cruz, de 51 anos, comemoram as mudanças já visíveis no litoral norte. Segundo ele, a rodovia SE-100 está transformando a realidade de comunidades como Pirambu e Pacatuba. “Tenho meu comércio há 19 anos aqui em Ponta dos Mangues, e garanto que a nossa região está melhorando demais por causa dessa obra. O fluxo de carros aumentou muito, porque não tem mais estrada de chão”, afirma.

O DER/SE também realizou, em 2024, a manutenção e conservação de diversas rodovias, bem como serviços de tapa-buracos, recapeamento, sinalização e roçagem em diversos trechos, garantindo melhores condições de tráfego e segurança para os usuários das vias.

Para os moradores do povoado Pedrinhas e região, a conclusão da implantação e pavimentação da rodovia SE-160 vai reduzir a distância, diminuir o tempo de viagem, melhorar as condições do percurso, contribuir com o escoamento da produção, bem como acabar com a poeira. “Essa obra é um avanço, um grande sonho que será realizado. Uma contribuição que nós, moradores, não vamos esquecer”, descreve o aposentado José Ailton dos Santos, de 67 anos, nascido e criado na região. “Agora nós vamos ter uma pista asfaltada”, completa.

Destaque nacional

Os resultados positivos foram reconhecidos na pesquisa Confederação Nacional do Transporte (CNT) de Rodovias 2024, que destacou Sergipe entre os estados com melhores condições de infraestrutura rodoviária. Segundo o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, o desempenho reflete o compromisso do governo estadual com a modernização da malha viária. “Realizamos obras importantes, investimos em sinalização e recuperação de vias, garantindo mobilidade e desenvolvimento econômico. Em 2025, continuaremos trabalhando para atender às demandas da população”, garante.

