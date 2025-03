GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE PROPÕE ACORDO DE GESTÃO PARA NOVA UNIDADE DO ÁGUA DOCE EM POÇO VERDE

Além da parte física, é necessário construir uma boa relação entre os beneficiários de um sistema de abastecimento de água dessalinizada comunitário. No povoado Saco do Camisa, em Poço Verde, centro-sul sergipano, foi firmado nesta segunda-feira, 24, o primeiro alicerce com a reunião para iniciar o Acordo de Gestão Compartilhada e Participativa para esta que é uma das três novas unidades do Programa Água Doce (PAD) em Sergipe. Em breve, serão entregues pelo Governo do Estado dessalinizadores no Saco do Camisa, no assentamento Carlos Prestes, em Carira, e no povoado Bela Aurora, em Porto da Folha. Ampliando de 29 para 32 o número de sistemas em Sergipe.

No estado, o PAD é coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), por meio das suas empresas vinculadas. Uma delas, a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), está à frente da construção desta que é a sétima unidade do programa em Poço Verde. Diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena quantifica a importância do início do acordo de gestão para a comunidade viabilizar o funcionamento do sistema de dessalinização em benefício das 300 famílias do Saco da Camisa.

“Eu acho que hoje é o dia mais importante, desde que conseguimos trazer para cá esse sistema novo de Água Doce. Vamos firmar um acordo para conseguir dar manutenção e ter água para sempre. Mas se não cuidarmos dessa água, ela acaba. Todo poço se não for cuidado seca. Se não tiver a devida manutenção, vai secar. O investimento será em vão, se não tomarmos cuidado. Hoje estamos aqui para construir isso, para que todos tenham consciência do que tem que fazer para ter água para toda vida”, destacou Ernan Sena.

Josefa Santana Santos, que nasceu no povoado Saco do Camisa, vive na comunidade com o marido e dois filhos. Ela conta que a chegada do Programa Água Doce em sua comunidade está sendo a concretização de um sonho. “É uma água muito limpa, maravilhosa, 100% tratada. E as águas que temos aqui das cisternas não são limpas, por conta das fezes e urina de animais, com gatos e lagartixa. Sempre foi meu sonho ter uma água de melhor qualidade. Ajuda muito, é de grande importância para todos nós”.

Conhecendo o PAD

O coordenador estadual do Programa em Sergipe, Vandesson Carvalho, expôs como funciona o sistema de dessalinização e tudo que ele pode proporcionar de benefício à comunidade. “Apresentamos o funcionamento do sistema de dessalinização e também construindo e debatendo um acordo de gestão compartilhada. A gestão vai envolver os governos Federal, Estadual e Municipal. Falamos das atribuições do gestor, do operador, para depois construir esse acordo. Não tem embasamento jurídico, mas é uma lei interna nossa que é usada em todos os estados, todas as comunidades têm esse acordo”, ressaltou. Ele informou que nas outras duas comunidades em que o PAD está sendo implantado ocorrerão as mesmas reuniões.

Secretária Municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Poço Verde, Imperatriz Rosário, afirmou ser grata pela oportunidade de participar do início do Acordo de Gestão Compartilhada e Participativa. “É uma alegria termos mais um poço do Programa Água Doce funcionando em nosso município. A comunidade é muito carente de água e todos os programas voltados à água são de grande importância para a população. Receber a equipe da Coderse é uma grande satisfação para a comunidade ter ciência da importância desse programa, organizar toda distribuição de água para que seja feita de maneira coletiva. É um marco importante para a Secretaria de Agricultura e para Poço Verde”.

Foto: Fernando Augusto (Ascom Coderse)