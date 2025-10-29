GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE REALIZA A PRIMEIRA ENTREGA DO PROGRAMA MÃO AMIGA EXTRATIVISMO DA MANGABA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), realizou a primeira entrega dos cartões do programa Mão Amiga Extrativismo da Mangaba, nova modalidade voltada às famílias que têm na coleta da fruta símbolo do estado sua principal fonte de sustento.

A iniciativa garante o repasse de R$ 250 por mês, durante quatro meses, totalizando R$ 1.000 por família a cada ano, no período da entressafra, quando a renda das catadoras e catadores é mais impactada. O benefício tem o objetivo de assegurar a segurança alimentar das famílias e fortalecer o extrativismo sustentável da mangaba em Sergipe.

A secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania, Érica Mitidieri, destacou o caráter social e humano do Mão Amiga Extrativismo da Mangaba. “Este programa é nosso compromisso com quem preserva uma tradição, uma cultura e nossa biodiversidade. Queremos valorizar e fortalecer essas comunidades com políticas que deem dignidade e autonomia”, afirmou a secretária.

Durante o evento, as beneficiárias expressaram gratidão e emoção ao receberem o cartão, destacando o impacto do auxílio em suas vidas. A catadora Larissa Ferreira explicou que o benefício chega em boa hora para ajudar nas despesas básicas da família. “Esse dinheiro vai me ajudar muito no dia a dia, principalmente com alimentação e nas contas de casa. A gente não consegue catar mangaba nesse período, então o benefício vem para aliviar um pouco e garantir o que está faltando”, contou.

Para Tatiana Santos, o Mão Amiga representa alívio e segurança no momento em que as dificuldades financeiras se tornam mais intensas. “No período em que não tem mangaba, a gente passa por muitas dificuldades. Eu moro de aluguel e esse benefício vai me ajudar a pagar o aluguel, a conta de energia e a comprar alimentos para casa. Estou muito grata por essa ajuda”, relatou.

Já Valéria Conceição reforçou que o programa traz esperança para as famílias que vivem do extrativismo. “A gente passa quase meses sem trabalhar, então esse apoio é muito importante, principalmente para as crianças. Eu trabalho com minha avó, e esse benefício vai ajudar bastante a gente a atravessar esse tempo até a próxima safra”, disse, emocionada.

A criação do Mão Amiga Extrativismo da Mangaba foi oficializada pela Lei nº 9.727/2025, sancionada em 25 de agosto deste ano. Além do auxílio financeiro, o programa prevê ações de capacitação, alfabetização e incentivo a práticas sustentáveis, contribuindo para a preservação da mangaba e o fortalecimento das comunidades extrativistas.

A gestão do programa é de responsabilidade da Seasic, enquanto o pagamento do benefício é operacionalizado pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese), por meio de um cartão de débito exclusivo do Mão Amiga. O investimento previsto é de aproximadamente R$ 2 milhões por exercício financeiro, com recursos assegurados no orçamento estadual.

Foto: Ascom Seasic