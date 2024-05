Governo do estado de Sergipe retoma programa PAA-Leite

Inicialmente, programa irá beneficiar três mil famílias do alto sertão

O Governo do Estado de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) informa que a partir dessa segunda-feira, 20, retoma o Programa de Aquisição de Alimentos na modalidade leite (PAA-Leite) em seis municípios do alto sertão sergipano: Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre, Porto da Folha, Gararu, Poço Redondo e Canindé de São Francisco.

Nesta nova etapa, o programa reinicia atendendo cerca de três mil famílias, que receberão um litro de leite para cada dia da semana. A implementação do PAA-Leite também contribui para o fomento à produção de leite em Sergipe. Serão 132 produtores da região diretamente beneficiados com a retomada do programa. O alto sertão é a maior bacia leiteira do estado.

Para implementação desse programa, as prefeituras são responsáveis pelo cadastramento dos beneficiários e pela logística de armazenamento e distribuição do leite para famílias no município. Portanto, o beneficiário cadastrado pela prefeitura deve procurar a Secretaria Municipal de Ação Social para obter informações sobre os locais de distribuição.

A ação é realizada em Sergipe pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O PAA-Leite visa o atendimento à população em situação de vulnerabilidade e, também, tem contribuído para fortalecer a bacia leiteira sergipana.

Foto: Camila Bacan