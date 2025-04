Governo do Estado discute estratégias do “Programa Acelera Sergipe” com os gestores municipais

A fim de explicar o andamento das intervenções e tirar dúvidas sobre o programa Acelera Sergipe, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), realizou na tarde desta quarta-feira (16), uma reunião técnica com prefeitos e secretários de infraestrutura dos municípios.

O secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, explanou acerca das obras que são contempladas pelo programa, do acompanhamento dos projetos, do protocolo a análise, passando pela revisão, licenciamento, aprovação, até a assinatura da ordem de serviço. Além disso, o gestor estadual citou intervenções já concluídas, a exemplo da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro de Especialidades Médicas, em Simão Dias; pavimentação dos povoados Aguada e Leblon, em Carmópolis; e de outras em andamento, como a execução da macro e microdrenagem da antiga Estrada Velha, em Riachuelo; as paradas do Caminho de Santa Dulce dos Pobres, em São Cristóvão; o Centro de Apoio, em General Maynard, entre outras.

“É de grande interesse do governador Fábio Mitidieri promover melhorias e ampliação dos equipamentos públicos, e o ‘Acelera Sergipe’ tem essa missão. Dispomos de profissionais e técnicos que auxiliam as prefeituras em todo o trâmite, fortalecendo a parceria entre o Estado e os municípios e assegurando que as intervenções sejam executadas dentro dos prazos previstos, com total transparência e eficiência na aplicação dos recursos públicos”, explicou Luiz Roberto.

Representando o governador em exercício, Zezinho Sobral, o secretário de Estado da Casa Civil, Jorginho Araujo, destacou a importância do encontro com os prefeitos e secretários de infraestrutura. “O ‘Acelera’ é um grande pacote de investimentos com obras dos mais diversos perfis, que transformam sonhos dos sergipanos em realidade, uma vez que nem sempre os gestores municipais dispõem de recursos para executá-los. É aí que o Governo do Estado chega junto, no diálogo permanente e institucional com os gestores e na realização de reuniões técnicas como esta, a fim de que possamos dar celeridade nas obras e entregá-las à sociedade”, frisou.

Agilidade e desburocratização

Com dois projetos contemplados para o município, o prefeito de Carira, no agreste sergipano, Diogo Machado, disse que o ‘Acelera’ é mais do que um presente do Governo do Estado aos sergipanos. “Esse programa chega no momento no qual nós prefeitos precisamos de um apoio, já que temos a vontade, mas não dispomos dos recursos. Em nossa cidade, os serviços de reforma e revitalização da principal avenida já iniciaram, e, muito em breve, será a vez de o mercado municipal ser reformado. São obras que significam muito para a nossa população, e o mais importante é que, além de recebê-las, temos o suporte técnico dos órgãos do governo, principalmente da Sedurbi, o que vem a ser um bônus”, ressaltou.

Para o gestor de Monte Alegre, no alto sertão, Evandro Silva, o ‘Acelera’ é um grande avanço no desenvolvimento do Estado. “O programa é importante não apenas pelas obras que traz, mas por desburocratizar o processo que vai desde a concepção do projeto até a execução. O apoio técnico e reuniões como essa facilitam o trâmite. Temos seis projetos para o nosso município, tivemos percalços em um deles, a equipe técnica da Sedurbi analisou, fez ajustes e, em breve, a construção do ginásio será iniciada. Tudo isso comprova que além de levar importantes intervenções para a melhoria da vida dos sergipanos, o governo garante agilidade para a realização delas. Nós só temos a agradecer”, enfatizou.

Sobre o Acelera

O Programa Acelera Sergipe já representa o maior pacote de investimentos em infraestrutura da história recente do Estado, com cerca de R$ 400 milhões em mais de 100 obras distribuídas por 53 municípios.

Ao fim da reunião técnica, o secretário do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura avaliou positivamente o encontro. “Reunimos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, secretários e secretárias de obras de mais de 50 municípios e mostramos para eles o sucesso que é o programa, esclarecemos dúvidas e reafirmamos o compromisso do governador Fábio Mitidieri em ampliar a integração com os municípios. É por meio dessa integração que temos projetos cada vez mais consistentes e assim damos celeridade a essas obras tão importantes para a população”, concluiu Luiz Roberto.

Foto: Ascom Sedurbi