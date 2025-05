GOVERNO DO ESTADO DISPONIBILIZA 447 VAGAS DE TRABALHO POR MEIO DA PLATAFORMA GO SERGIPE; VEJA AQUI

O início da semana é o momento propício para um novo começo, e o Governo de Sergipe disponibiliza ferramentas para auxiliar na busca por um trabalho ou curso profissionalizante. Por meio da plataforma GO Sergipe, gerenciada pela Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), 447 vagas de trabalho estão sendo disponibilizadas nesta segunda-feira, 12.

Além de se candidatar para o mercado formal, o trabalhador ou estudante pode também se inscrever, de forma online, para uma das 996 oportunidades de cursos profissionalizantes disponíveis no programa ‘Qualifica Sergipe’, de forma gratuita. Para quem preferir o atendimento presencial, o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju. É necessário levar documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, além de currículo e certificados que comprovem experiências profissionais anteriores.

O GO Sergipe é uma plataforma digital do NAT que tem facilitado a busca por trabalho e qualificação, bem como do recrutamento de talentos por parte dos empregadores. Atualmente, mais de 11.700 pessoas e 232 empresas estão cadastrados, além de 194 serviços ofertados.

Qualificações

Os cursos de qualificação estarão disponíveis em 23 municípios: Aracaju, Campo do Brito, Capela, Carira, Carmópolis, Divina Pastora, Estância, Frei Paulo, Ilha das Flores, Itabaiana, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Malhador, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Porto da Folha, Santa Rosa de Lima, Simão Dias, Tomar do Geru e Umbaúba.

Dentre as diversas formações, estão com inscrições abertas os cursos de Auxiliar de eletricista (Tomar do Geru), Produtor de derivados do leite (Poço Redondo), Produtor de embutidos e defumados (Poço Redondo), Auxiliar de Confeiteiro (Campo do Brito) e Marcenaria moderna (Aracaju).

Foto: João Vitor Lobo