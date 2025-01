GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE DOA ESPAÇO AO SENAC PARA INVESTIMENTO EM HOTEL ESCOLA NO MUNICÍPIO DE PROPRIÁ

Com o incentivo do Governo do Estado, por meio da doação do espaço, o município de Propriá receberá um hotel escola, coordenado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A iniciativa será viabilizada a partir da doação das dependências do antigo Hotel Velho Chico, concretizada nesta segunda-feira, 27, com a assinatura do Termo de Entrega de Patrimônio Móvel pelo governador Fábio Mitidieri.

A transferência do imóvel, regulamentada pela Lei Estadual nº 9.605, de 15 de janeiro de 2025, tem o propósito de fomentar o desenvolvimento e a promoção educacional, artística, cultural e turística na região, como explicou o governador.

“Esperamos contribuir para que aquele hotel, que faz parte da história de Propriá e tem uma simbologia no baixo São Francisco, assuma um novo papel de relevância. Com essa parceria, pretendemos fortalecer o desenvolvimento na região e reforçar as políticas do turismo para o nosso litoral norte”, defendeu Mitidieri.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio Sesc-Senac, Marcos Andrade, a ideia é que, após a aprovação do projeto de revitalização, o espaço, situado às margens da BR-101, em Propriá, receberá um complexo de lazer, com hotel, escola e restaurante. “Quero agradecer ao governador Fábio Mitidieri que encaminhou o Projeto de Lei, para solucionar essa questão que vinha perdurando há mais de 5 anos e, em menos de 2 anos, ele resolveu. Chegaremos com um aparelho de excelência, um espaço de lazer não só para os sergipanos, mas para os turistas que queiram conhecer Sergipe”.

Ainda de acordo com Marcos Andrade, o Sistema Fecomércio Sesc-Senac deve auxiliar nas políticas de desenvolvimento do Estado no baixo São Francisco, tanto a partir da promoção do turismo na região quanto por meio da qualificação da mão de obra local. “Somos a maior rede de hotéis do Brasil, com 37 hotéis de propriedade do sistema, seja Sesc ou Senac, Brasil afora e trazemos o nosso público para a rede. Já no momento em que levamos o hotel escola, oferecemos profissionalização para camareiras, chefes de cozinha, zeladoria, além de cursos para a sociedade geral, como os da área de tecnologia, entre outros. E quando o governador promove isso é em benefício do seu povo”, enfatizou.

Investimentos

Na última semana, o Governo do Estado, a partir de um investimento de R$ 57 milhões, entregou no baixo São Francisco, trechos das rodovias SE-204, no povoado Brejão, em Brejo Grande, e da SE-100, em Pacatuba. As obras estratégicas são essenciais para conectar Aracaju ao litoral norte de Sergipe, facilitando o acesso de turistas e impulsionando o turismo na região. Também para promover o turismo na região, no fim de semana, foi realizada a segunda edição do Verão Sergipe na região, com atrações esportivas e culturais na Ponta dos Mangues, em Pacatuba.

Em 2024, a região já havia recebido investimentos de cerca de R$ 62 milhões em infraestrutura rodoviária, com entregas do Governo de Sergipe em Japoatã, Brejo Grande e Ilha das Flores. Em Japoatã, foi entregue a reestruturação de parte da rodovia SE-204, no trecho do entroncamento da SE-335, no Povoado Tatu, com extensão de 16,48 km e investimento é de R$ 37.906.607,86.

Em Brejo Grande, Fábio inaugurou a reestruturação de parte da rodovia SE-204, no trecho de Pacatuba, no entroncamento da SE-200 (Brejo Grande) e SE-200, no trecho do entroncamento da SE-204, em Brejo Grande, com extensão de 25 km e investimento de R$ 20.321.203,10. Já em Ilha das Flores, foi entregue a reestruturação de parte do pavimento da SE-200, no trecho do entroncamento da SE-204, com extensão de 2,70 km e investimento de R$ 4.295.970,85.

O baixo São Francisco também recebe investimento do Governo de Sergipe em áreas como Assistência Social, com diversos programas que atendem a população local; agricultura, com entrega de sementes para a rizicultura; e também com o ‘Sergipe é aqui’, que leva atendimento e cidadania à região. Além disso, o governo se prepara para injetar mais recursos no território nos próximos dois anos, por meio do programa Acelera Sergipe.

