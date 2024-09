GOVERNO DO ESTADO E BANESE APOIAM REALIZAÇÃO DO FÓRUM NORTE E NORDESTE DA CONSTRUÇÃO EM SERGIPE

Os principais temas da indústria da construção no Brasil serão debatidos em Aracaju, nos dias 19 e 20 de setembro, durante o VII Fórum Norte Nordeste da Indústria da Construção (FNNIC), que será realizado no Quality Hotel. O evento é promovido pelo Fórum, em parceria com a Associação Sergipana de Obras Públicas e Privadas (Aseopp), e tem o apoio do Governo de Sergipe e do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

O governador Fábio Mitidieri participará do evento nesta quinta-feira, 19, junto a diversas outras autoridades, como os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, e das Cidades, Márcio Macedo e Jader Barbalho Filho, respectivamente; os governadores do Amapá, Clécio Vieira; do Acre, Gladson Camelli; de Pernambuco, Raquel Lyra, e do vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa; o presidente da ABNT, Mário William Esper; o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira; o presidente da Caixa, Carlos Vieira; o presidente do Banese, Marco Queiroz; além de parlamentares e diversas outras autoridades de Sergipe e outros estados do país.

O FNNIC existe há 36 anos com o objetivo de fomentar o compartilhamento do conhecimento e a troca de experiências que impulsionam o desenvolvimento do setor imobiliário e das obras públicas. Esta é a primeira vez que o Fórum acontece em Sergipe, e de acordo com o vice-presidente de Obras Privadas da Aseopp, Geraldo Majelade Menezes Neto, esse será um momento importante para o estado, que receberá representantes de 16 diferentes localidades das regiões Norte e Nordeste do país.

“Iremos tratar temas relacionados à indústria da Construção Civil como habitação, obras públicas, energia, e responsabilidade social que as empresas executam, e ter o Banese, que é o banco de fomento do estado, como apoiador, além de participar ativamente do Fórum, é motivo de muita felicidade para nós. Agradecemos a todos que fazem o banco dos sergipanos por apoiarem esse grandioso evento”, declarou Geraldo Majela.

O público estimado do evento é de 250 participantes, entre pessoas físicas e jurídicas (construtores e incorporadores) ligadas à construção civil. Além disso, o Fórum trará para o estado especialistas, empresários, gestores públicos, parlamentares, líderes de instituições e diversas outras autoridades nacionais e locais ligadas ao setor, que discutirão temas relevantes dessa atividade econômica, com foco em aspectos financeiros e geração de emprego e renda.

Banese estará na programação

Além de participar da cerimônia de abertura, o presidente do Banese, Marco Antônio Queiroz, será debatedor do painel ‘O Programa Minha Casa Minha Vida em números – Sua evolução e seus desafios nas regiões Norte e Nordeste’, que terá como palestrante o secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, HailtonMadureira.

“A construção civil é uma das mais importantes para a economia brasileira, tanto por gerar diretamente milhares de postos de trabalho, quanto por impulsionar o aquecimento de toda uma cadeia produtiva direta e indiretamente ligada a ela. Por isso o Banese, como instituição que tem como princípio auxiliar no desenvolvimento do nosso estado, e da nossa gente, e que também é parceiro do setor habitacional, não poderia deixar de participar do maior encontro do Norte e Nordeste da indústria da construção”, afirmou Marco Queiroz.

Emprego e renda

Dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no período de janeiro a maio de 2024, mostram que a construção civil foi responsável pela criação de 159.203 novos postos de trabalho com carteira assinada no país, 14,62% do total de novos empregos formais gerados nos primeiros cinco meses do ano.

Também foi o setor que apresentou um dos mais elevados salários médios de admissão, quando comparado com diversos setores da economia, inclusive superior à média geral, se considerando todas as atividades econômicas. Essas informações estão no documento ‘Desempenho Econômico da Construção Civil no 1° semestre de 2024 e nova projeção de crescimento’, divulgado pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Temas e participações

Nos dois dias do FNNIC, serão debatidos os principais temas e as tendências do mercado que têm contribuído para a evolução do setor imobiliário e de obras públicas, a exemplo dos painéis ‘A importância do trabalho em parceria para benefício do desenvolvimento’; ‘A Construção Civil e suas ações sociais’; ‘Obras públicas e as oportunidades do novo PAC’; e ‘O papel das Instituições na construção de políticas públicas para o desenvolvimento das Regiões Norte e Nordeste’, entre outros.

Estão confirmadas também as presenças dos senadores Laércio Oliveira (SE) e Randolfe Rodrigues (AP); do presidente da Frente Parlamentar de Desenvolvimento Urbano e Sustentável (FPDUS) e deputado federal por São Paulo, Fernando Marangoni; da deputada federal por Sergipe Katarina Feitosa; do deputado estadual e presidente da Alese, Jeferson Andrade; da presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Susana Azevedo; da superintendente do Sebrae/SE, Priscila Dias Felizola; do presidente do FNNIC, Marcos Holanda; do presidente da Aseopp, Luciano Franco Barreto; e do coordenador do Fórum Empresarial de Sergipe, Geraldo Majela Neto; entre outros.

