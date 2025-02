Governo do Estado encerra o Verão Sergipe 2025 no Carnaval de Estância

O Verão Sergipe 2025 chega à última etapa, que acontece entre o sábado, 1º, e a segunda-feira, 3 de março, em pleno Carnaval. Para finalizar o projeto, o Governo de Sergipe escolheu a paradisíaca Praia do Abaís, em Estância. Assim, no município do litoral sul sergipano, localizado a 70 quilômetros da capital, Aracaju, à noite, os visitantes e turistas vão curtir a folia com atrações musicais locais e nacionais. Durante o dia, a dica é aproveitar para conhecer mais belezas naturais, como a Praia do Saco e a Lagoa dos Tambaquis.

O secretário de Estado do Turismo, Marcos Franco, comenta com orgulho sobre os inúmeros atrativos turísticos que compõem Estância e que contribuem para consolidar o segmento do turismo sol e praia no estado. Cita, em especial, a Praia do Abaís, onde a última etapa do Verão Sergipe vai acontecer. “É inegável a beleza dessa praia, que tem 20 quilômetros de extensão. Com areias brancas, mar de águas mornas e ondas médias, é excelente para a prática de esportes náuticos, como o surfe. A Praia do Abaís é o refúgio ideal para aquelas pessoas que buscam repor as energias mesmo durante a efervescência do Carnaval”, opina o secretário.

Estância, de fato, é um destino que encanta a todos que buscam beleza e tranquilidade no litoral sul sergipano. As praias paradisíacas, como Abaís e Saco, convidam a momentos de relaxamento e contemplação. Inclusive, a Praia do Abaís é uma das mais famosas e frequentadas do estado, com infraestrutura que conta com barracas de praia, restaurantes e pousadas.

Além do banho de mar, a praia tem um ótimo cenário para a prática de esportes, sendo um ponto conhecido entre os surfistas da região. Então, para quem curte surfe e está em Sergipe, vale a pena verificar se as condições do mar estão ideais para essa prática esportiva e, assim, aproveitar as ondas da Praia do Abaís.

É também no Abaís que fica a Lagoa dos Tambaquis, um dos destinos mais encantadores de Estância, famosa pela grande quantidade desses peixes dóceis, que nadam livremente e interagem com os visitantes. Aliás, o diferencial do local é a possibilidade de alimentar os tambaquis, tornando a experiência divertida para crianças e adultos. Inclusive, a lagoa possui no entorno uma estrutura completa, com áreas para banho e lazer, além de restaurantes e bares que servem pratos típicos da culinária sergipana.

Passeios imperdíveis

Já a Praia do Saco é um dos destinos mais paradisíacos do estado, com dunas brancas, coqueirais e um mar azul-esverdeado que encanta visitantes e turistas. Além da beleza natural, a praia oferece passeios imperdíveis, como o tour de buggy pelas dunas. Os bugueiros locais oferecem roteiros que percorrem os montes de areia, proporcionando vistas incríveis do litoral e paradas estratégicas para fotos.

E há mais: a travessia para a Ilha da Sogra, um verdadeiro refúgio natural acessível por barco ou lancha a partir da Praia do Saco. O passeio dura poucos minutos e leva os visitantes a um banco de areia cercado por águas calmas e cristalinas. O local é perfeito para quem busca tranquilidade e contato com a natureza, sendo ideal para relaxar e aproveitar o mar sergipano.

Arrematando todo esse cenário que mescla calmaria, diversão e aventura, há a gastronomia na Praia do Saco, um dos grandes atrativos para quem visita essa região paradisíaca do litoral sul de Sergipe. Com forte influência da culinária nordestina e sabores marcantes dos frutos do mar, os restaurantes e barracas oferecem uma experiência gastronômica autêntica e deliciosa.

Verão Sergipe

O Verão Sergipe é uma realização do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap) e Secretaria de Estado da Comunicação (Secom), com patrocínio do Banese Card e da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e apoio das prefeituras de Pacatuba, Canindé de São Francisco, Pirambu, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d’Ajuda e Estância, Energisa e Eneva.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Sábado, 1º de março

15h – Nona (Trio)

17h – Parangolé (Trio)

19h – Dioguinho

21h – Alisson Lima

23h – Filhos da Bahia

1h – Devinho Novaes

3h – Tuka Velloz

Domingo, 2 de março

21h – Vitinho Soares

23h – Vina Calmon

1h – Guig Ghetto

3h – Marcelo Balla

Segunda-feira, 3 de março

21h – Xicabanda

23h – Luanzinho Moraes

1h – La Fúria

3h – Luiz Ferraz

Foto: Max Carlos/Setur