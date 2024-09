GOVERNO DO ESTADO ENTREGA 30 NOVAS AMBULÂNCIAS PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SAMU 192 SERGIPE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizará nesta terça-feira, 17, às 8h, a solenidade de entrega de 30 novas ambulâncias para fortalecimento e ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). Com as novas unidades, o Samu manterá 100% de cobertura no estado.

As ambulâncias foram adquiridas por meio de contrato de locação. Das 30 ambulâncias, 11 são Unidades de Suporte Avançado (USA) e 19 Unidades de Suporte Básico (USB). Além disso, até o próximo mês, chegarão mais 15 novas viaturas, a fim de ampliar ainda mais a frota do estado de Sergipe, totalizando 45 ambulâncias.

As unidades serão alocadas nas bases de Poço Redondo, Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, Boquim, Porto da Folha, Propriá, Canindé de São Francisco, Nossa Senhora da Glória, Tobias Barreto, Rosário do Catete, Capela, Nossa Senhora das Dores, Lagarto, Monte Alegre de Sergipe, Simão Dias, Indiaroba, Ribeirópolis, Neópolis e Polícia Rodoviária Federal.

Das 30 ambulâncias, 21 estão prontas para entrar em operacionalização a partir desta terça-feira e as outras nove estão em processo de finalização para serem alocadas nas respectivas bases.