Governo do Estado entrega 362 mil sementes de palma forrageira aos produtores

Em mais uma etapa do programa Sementes do Futuro, agricultores e pequenos criadores sergipanos das regiões do alto sertão, médio sertão, sul e centro-sul do estado recebem raquetes de palma forrageira entregues pelo Governo de Sergipe. A ação foi realizada no escritório da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro) do município de Monte Alegre, nesta terça-feira, 6. Na ocasião, cada produtor recebeu 20 sacos com 70 raquetes de palma da variedade Sertânia (ou Mão de Moça), o que corresponde a um total de 362.600 sementes.

O objetivo é contribuir para o desenvolvimento sustentável da pecuária na região, visto que esta variedade de forrageira é bastante utilizada na ração animal, principalmente nos períodos de seca. O ‘Sementes do Futuro’ é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Emdagro.

“O programa Sementes do Futuro foi lançado no ano passado e, neste ano de 2024, já distribuiu sementes de milho, de arroz e, agora, as raquetes de palma, beneficiando 259 produtores rurais de 14 municípios sergipanos. Com o total de sementes entregues hoje, dá para plantar uma área equivalente a 60 tarefas, que, após um ano e meio, produzirá dez vezes mais, ou seja, 600 tarefas de palma mão de moça. Estamos muito felizes em poder atender esses agricultores, que são a razão maior de nosso trabalho”, indicou o presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos.

O produtor José Gustavo da Silva Bezerra, do Povoado Couro, em Monte Alegre, agradeceu a chegada das raquetes de palma a seu município. “A gente, que vive no sertão, sabe que se não plantar a palma, não cria os animais. Plantar da forma correta ajuda o solo a produzir com qualidade. Nosso sertão é seco, e se a gente não cuidar do solo, vai prejudicar mais ainda e não vamos conseguir alimentar nossos animais”, afirmou o pequeno produtor rural, que tem 15 vacas em lactação e fornece leite para produtores laticínios da região.

De acordo com a equipe técnica da Emdagro, a palma forrageira da variedades Sertânia (Mão de Moça) apresenta excelente plantabilidade e produtividade nas regiões áridas. Conforme as especificações técnicas recomendadas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária de Pernambuco (IPA), essas espécies de palma forrageira são resistentes à Cochonilha do Carmim, praga que devastou grandes áreas de palmas no Nordeste.

A produtora Genilza Bispo Barreto, do povoado Lagoa do Farias, também em Monte Alegre, que cria gado leiteiro, destacou o apoio da gestão estadual ao agricultor sergipano. “Sempre sou contemplada pelos programas da Emdagro. Inclusive, a vaquinha que recebi do último programa pariu de gêmeos recentemente. Também planto milho, feijão e palma, e agora com essas raquetes que o governo deu, vai ajudar bastante, porque cada carrada de palma custa em torno de R$ 400,00. Com essa ajuda, já dá para fazer uma economia grande, ainda mais por ser uma palma de ótima qualidade. Estou muito satisfeita”, ressaltou.

As sementes entregues nesta terça-feira foram produzidas em solo sergipano, pelo produtor e empresário Magno José de Melo, conhecido como Nininho, que planta sementes de palma desde 2019. Ele já fornecia o produto para a Bahia, Pernambuco e Paraíba, e contou estar muito satisfeito em, pela primeira vez, também ser responsável pela produção da palma entregue aos agricultores do seu próprio estado. “Tenho propriedade em Canindé e em Porto da Folha, onde há cinco anos planto a semente de palma da variedade Sertânia. Agora, o Governo do Estado me deu essa oportunidade de fornecer meu produto aqui mesmo para Sergipe, minha terra natal, onde as sementes são produzidas. Estou muito feliz e emocionado”, afirmou.

Sementes do Futuro

No ano de 2023, por meio do programa Sementes do Futuro, o Governo do Estado distribuiu 286 mil raquetes de palma forrageira da variedade Orelha de Elefante Mexicana a 190 produtores rurais da região sul do estado. A planta tem como característica ser bastante rústica e resistente aos extremos climáticos durante o enraizamento. O intuito do programa é promover a sustentabilidade e a resiliência da pecuária sergipana, garantindo recursos essenciais para os produtores rurais enfrentarem desafios climáticos e fitossanitários.