GOVERNO ENTREGA 68 CERTIFICADOS PROFISSIONAIS EM JAPARATUBA E MURIBECA POR MEIO DO ‘QUALIFICA SERGIPE’

Nesta terça-feira, 16, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), realizou cerimônias de entrega de 68 certificados dos cursos do programa Qualifica Sergipe nos municípios de Japaratuba e Muribeca, na região leste sergipana. A certificação aconteceu em parceria com o Serviço Social do Transporte/Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) e prefeituras municipais das cidades.

Os recém-qualificados concluíram os cursos de Condutores de Veículos de Emergência, Condutores de Veículos de Transporte Escolar, Operador de Motoniveladora e Operador de Retroescavadeira. Os cursos foram pensados para as necessidades e demandas do mercado local dos municípios, facilitando que os novos profissionais qualificados tenham acesso prioritário às oportunidades do mercado de trabalho local. A iniciativa abre portas para o mercado de trabalho e amplia a geração de emprego e renda no interior do estado.

Para o secretário executivo da Seteem, Antônio Vieira, o mercado exige cada vez mais profissionais preparados e o ‘Qualifica Sergipe’ está suprindo essa demanda. “Hoje, muitas vezes existe emprego disponível, mas não há pessoas qualificadas para ocupar essas vagas. Nós estamos mudando isso. A geração de emprego e renda é uma das metas principais do nosso governador Fábio Mitidieri. O programa foi feito para vocês e por vocês. É uma alegria grande estar aqui hoje e quero, em nome do secretário de Estado do Trabalho, Jorge Teles, parabenizar todos vocês por essa conclusão, pelo esforço, por chegarem até aqui; e que seja apenas o começo”, enfatizou.

Em Japaratuba, o aluno José Roberto Santos, do povoado São José, que concluiu o curso de Operador de Motoniveladora, contou como a qualificação foi importante para o seu desenvolvimento profissional. “O curso foi muito bom, agregou muito e trouxe aprendizados muito importantes para todos nós. Operador de motoniveladora é uma função bastante procurada aqui e, para exercer, a gente tem que estar qualificado. Graças a Deus, hoje nós estamos prontos e habilitados a operar a motoniveladora. Só tenho a agradecer e dizer que o Governo do Estado está de parabéns, está fazendo um belíssimo trabalho em todas as áreas, em especial no ‘Qualifica Sergipe’”, ressaltou.

Para o aluno Walmir Santos de Souza, também do curso de Operador de Motoniveladora, expressou sua gratidão pela oportunidade. “Foi muito gratificante fazer o curso, porque está abrindo novas etapas na minha vida, agradeço ao pessoal do Sest/Senat, do governo municipal e do governo estadual que trouxe esse curso aqui para nossa cidade e supriu essa necessidade de operadores. O mercado hoje está muito competitivo e exige cada vez mais qualificação”, destacou.

Em Muribeca, o aluno Antonio Xavier, que concluiu o curso de Operador de Retroescavadeira, lembrou das oportunidades que podem surgir depois da qualificação. “O curso é um incentivo para os jovens que querem se qualificar, trazendo novas áreas de trabalho, porque a pessoa se qualifica, agora, recebendo o certificado já abre portas para o trabalho, tanto na área de construção civil, como na prefeitura, entre outros. Eu fico agradecido. Essa parceria é excelente. Facilita muito”, avaliou ele.

Para a diretora de Economia Solidária da Seteem, Elayne Araújo, responsável pelo programa Qualifica Sergipe, o momento de conclusão da formação é muito importante e vai além de receber um certificado. “Hoje, a festa é de vocês, porque não é todo dia que a gente consegue um curso de qualificação no nosso município, sem precisar fazer o deslocamento, facilitando o acesso à capacitação. Hoje, vocês estão recebendo não só um certificado, mas estão recebendo uma experiência, uma grande oportunidade que vai abrir portas para o mercado de trabalho”, concluiu.

‘Qualifica Sergipe’

O ‘Qualifica Sergipe’ é uma ampla iniciativa de capacitação profissional gratuita que oferece cursos alinhados às demandas do mercado de trabalho local, respeitando as vocações econômicas regionais. Até o momento, o programa abriu 319 turmas (289 concluídas e 30 em andamento) e beneficiou 4.200 pessoas em 42 municípios sergipanos (Barra dos Coqueiros, Boquim, Canindé de São Francisco, Estância, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga d’Ajuda, Japaratuba, Muribeca, Nossa Senhora do Socorro, Tobias Barreto, entre outros) contribuindo diretamente para a inclusão produtiva e o fortalecimento das economias locais. O ‘Qualifica’ reafirma o compromisso com o desenvolvimento regional e a geração de oportunidades reais para a população sergipana.

Foto: Ascom/Seteem