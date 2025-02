Governo do Estado entrega ambulância inter-hospitalar para Riachão do Dantas

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou nesta quinta-feira, 20, a entrega de uma ambulância inter-hospitalar para a Unidade Mista de Saúde e Maternidade Dona Caçula, no município de Riachão do Dantas. A viatura beneficiará toda a população da região, contribuindo para as transferências de pacientes de urgência e emergência.

Com uma média de 90 atendimentos diários, a unidade oferece serviços essenciais voltados tanto para atendimentos ambulatoriais quanto para casos de urgência e emergência. Além disso, o serviço dispõe de recursos para a realização de procedimentos como eletrocardiograma (ECG), tratamento de feridas e curativos em estágio agudo, além de assistência ao parto em período expulsivo e sala de urgência e emergência para a estabilização de pacientes graves.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a entrega da viatura auxiliará na transferência dos pacientes da região. “O Governo do Estado segue avançando com o cuidado com a saúde dos sergipanos. Hoje entregamos uma ambulância inter-hospitalar que servirá a todos os moradores de Riachão e dos municípios circunvizinhos, contribuindo para o tratamento e assistência qualificada”, destacou o secretário.

População assistida

Além de atender à população de Riachão do Dantas, a unidade recebe pacientes de Pedrinhas, Lagarto, Itabaianinha e alguns povoados de Tobias Barreto, garantindo suporte de saúde para uma ampla extensão territorial. Para a secretária de saúde do município, Anne Caroline de Santana, a doação da ambulância ajudará bastante na locomoção dos pacientes.

“Agradecemos ao Governo do Estado por atender à nossa demanda, pois a viatura será de grande valia aos pacientes que necessitam de transferência do município-estado e município-unidades regionais, possibilitando conforto e um atendimento mais qualificado”, ressaltou a secretária.

Foto: Mário Sousa