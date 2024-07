Governo entrega novas ambulâncias para o Samu 192 Sergipe

Novas viaturas reforçarão frota no estado de Sergipe, melhorando o tempo resposta e a atuação das equipes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Estado da Saúde (SES), realizou a entrega de quatro novas ambulâncias para compor a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe). A entrega ocorreu na manhã deste sábado, 20, em Estância, um dos municípios que recebeu a viatura concedida pelo Ministério da Saúde (MS). As outras três viaturas serão alocadas nas bases de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão.

As novas Unidades de Suporte Básico (USB) vêm com uma nova especificação, onde as macas são específicas para atender pacientes obesos, de até 300 quilos, além da cadeira de rodas que suporta até 160 quilos. “Essas quatro novas ambulâncias são equipadas e modernas, totalmente estruturadas para prestar um serviço de saúde qualificado para a população e muito outras serão recebidas. Nosso estado locou 60 ambulâncias e temos mais 30 para receber da União, ou seja, vamos zerar o déficit de ambulâncias em Sergipe”, destacou o governador Fábio Mitidieri.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, essa incrementação está dentro do planejamento estratégico da Saúde. “É muito importante sempre estarmos renovando nossa frota, para atender as necessidades crescentes da população. Essas ambulâncias vêm com alguns diferenciais em relação às outras. Recursos que vão otimizar o tempo de resposta nos atendimentos, melhorando a condição do trabalho dos nossos profissionais que atuam dia a dia”, ressaltou o secretário.

Cobertura

A Regional de Saúde de Estância, que recebeu uma das novas ambulâncias, é composta por dez municípios circunvizinhos e tem uma população estimada de 230 mil habitantes. Essa viatura atenderá além da população de Estância, toda a regional que está envolvida nesse projeto da ampliação do sistema de saúde do Samu 192 Sergipe. Essa forma de cobertura segue também para os outros municípios que receberão as novas viaturas.

Segundo o superintendente do Samu 192 Sergipe, Dênison Pereira, Estância recebeu uma das três viaturas por ser uma regional estratégica, onde se tem uma faixa de BR, naturalmente suscetível à ocorrência de incidentes. “Nessa regional, além de termos sete viaturas, composta por uma de suporte avançado e seis de suporte básico, sabemos que com o incremento de mais uma ambulância diminuiremos o tempo resposta. Atenderemos toda a população da cidade, da zona urbana e da zona rural, com menor tempo resposta e com mais qualidade em nosso serviço”, detalhou.

População aprova

A professora e empreendedora Janaína Assunção, de 45 anos, aprovou o recebimento das ambulâncias para o município de Estância. “Eu acho importante, porque vai atender à população que tanto necessita, prestando um atendimento mais rápido, confortável e adequado, com todos os equipamentos que se faz necessário para um atendimento de urgência e emergência”, declarou.

Foto: Mário Sousa

