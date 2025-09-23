Governo entrega obras de segurança e assistência nos municípios Nossa Senhora Dores e General Maynard

O governador Fábio Mitidieri esteve nesta terça-feira, 23, no município de General Maynard, leste sergipano, onde entregou a obra do Centro de Apoio José Ramiro, no povoado Leite Neto, que, entre outras funções, auxiliará na descentralização dos atendimentos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A obra, orçada em R$ 477.619,96, faz parte do ‘Acelera Sergipe’, programa de desenvolvimento do interior do estado, e foi entregue dentro do prazo de planejamento. Em Nossa Senhora das Dores, médio sertão, a nova Delegacia Regional foi fruto de R$ 997 mil em investimentos.

“Foram investidos cerca de R$ 500 mil aqui no Centro de Apoio, que vai funcionar também como um espaço de lazer para a população. Estivemos aqui no início do ano em visita e agora entregamos a obra, graças a Deus”, relembrou Mitidieri.

A população agradeceu pessoalmente ao governador pela intervenção. “Esta obra significa tudo para nós. Nos tira do esquecimento. Estamos nos sentindo notados, e muito agradecidos ao governador”, declarou Adriana Rocha.

A aposentada Maria José dos Santos mora há 46 anos do povoado Leite Neto e também ficou grata pelo investimento: “Antes, quando eu precisava de um médico, o carro da prefeitura vinha me buscar para ir a General. Soube que alguns atendimentos serão feitos aqui, e essa notícia me agrada muito”.

O prefeito da cidade, Marcones Melo, também reconheceu a importância do investimento e da parceria com o Governo do Estado. “É uma obra muito importante, porque toda a população será agraciada com o espaço, que vai ter onde prestar diversos serviços”.

Investimento

Com mais de R$ 470 mil em investimentos, o novo Centro de Apoio tem uma área de 147,66 metros quadrados (m²). Ele contou com serviços estruturais de terraplenagem, fundação, superestrutura (pilares, vigas e lajes), revestimento cerâmico, piso cerâmico e alta resistência, pintura interna e externa, esquadrias em madeira, alumínio e ferro, cobertura em telha ondulada de fibrocimento, instalações hidrossanitárias, louças e metais sanitários, instalações elétricas, mobiliário urbano, bancos e paisagismo.

Demais serviços

Durante a 53ª edição do programa ‘Sergipe é aqui’, em 25 de julho, o governador Fábio Mitidieri anunciou vários investimentos para General Maynard. Foram dadas ordens de serviço para a implantação de 14.000 m² em pavimentação asfáltica e 6.000 mil m² de pavimentação granítica em diversas vias, totalizando R$ 1.926.900,00 em investimentos, a serem executados por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

Por meio do programa ‘Acelera Sergipe’, foi autorizada a construção de um calçadão com ciclovia, ligando a sede municipal até o povoado Leite Neto, via povoado Pedro Gonçalves, com 3,3 km de extensão e investimentos na ordem de R$ 3,4 milhões.

Completando os investimentos em mobilidade, o governador fez o anúncio do edital de licitação para a implantação e pavimentação da rodovia SE-344, no trecho que interliga o município à sede do povoado Pinga Fogo, com 3,73 km de extensão. A obra terá cerca de R$ 13 milhões em investimentos, com o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) como unidade executora.

Obra em Dores

O Governo de Sergipe segue avançando na reestruturação da segurança pública com a entrega de novas unidades em Nossa Senhora das Dores, médio sertão, e Capela, leste sergipano. Juntas, as obras representam um investimento de mais de R$ 1,4 milhão, resultado de recursos do Governo do Estado e de emenda parlamentar.

Em Nossa Senhora das Dores, o novo prédio da Delegacia de Polícia Civil foi totalmente reformado e ampliado, com investimento de R$ 997 mil. A obra foi supervisionada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e contemplou 234,41 m² de reforma e 341,07 m² de ampliação, totalizando 575 m² de área construída em um terreno de 1.462,32 m². “Mais do que um prédio de Segurança Pública, a nova delegacia representa a valorização que o Governo tem dado às nossas polícias”, frisou o governador Mitidieri.

Representando os oficiais que da unidade, o investigador Belini Nunes classificou a Regional como a mais estruturada de Sergipe: “Para mim, é uma satisfação trabalhar numa estrutura dessa. Acredito que é a melhor Delegacia do estado, pelo menos do tempo que eu tenho observado, dos plantões que tenho feito”.

A unidade passou a contar com recepção, cartórios, gabinetes, sala de inteligência, alojamentos, banheiros e elevador de acessibilidade, além de espaço destinado a outras instituições de segurança pública, que atuarão em parceria com a Polícia Civil. Também foram executados serviços de infraestrutura completa, incluindo concreto armado, instalações elétricas, hidrossanitárias e de combate a incêndio, câmeras de monitoramento, alarmes, iluminação de emergência, pintura geral e cobertura em telha ondulada.

A área externa recebeu pavimentação em paralelepípedo e concreto desempolado, muro em alvenaria, gradil em ferro, jardineiras e estacionamento para carros e motocicletas. O projeto seguiu rigorosamente as normas de acessibilidade, com rampas de acesso, piso tátil, sanitários adaptados, sinalização em braile e vagas exclusivas para pessoas com deficiência e idosos.

