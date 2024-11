GOVERNO DO ESTADO ENTREGA OS UNIFORMES DO TIME SERGIPE A ATLETAS DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2024

O governador Fábio Mitidieri realizou a entrega oficial, nesta terça-feira, 5, dos uniformes do Time Sergipe para os atletas que representarão o estado nos Jogos da Juventude 2024. A entrega teve como palco a Biblioteca Epiphanio Dória, em Aracaju.

Na ocasião, Fábio Mitidieri destacou que o apoio do Estado ao esporte, além de incentivar o rendimento dos atletas, contribui para formação cidadã dos sergipanos. “O esporte significa muito mais do que a prática esportiva, pois promove valores que esses jovens vão carregar para toda a vida, e momentos como esse são recordados por muito tempo. Na política de valorização e de investimentos no desporto sergipano, o Governo do Estado mais uma vez valoriza os nossos atletas, aqui com o Time Sergipe, em um investimento superior a R$ 300 mil”, informou.

Os jovens sergipanos participarão da competição no período de 13 a 29 de novembro, em João Pessoa, capital da Paraíba. Segundo a secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, o apoio ao Time Sergipe não ocorre apenas no dia da viagem, mas ao longo de todo o ano. “A gente facilita a realização de exames de avaliação, oferece orientação nutricional, psicológica, fisioterapeutas e capacitamos os nossos professores, os nossos técnicos e oficiais, para que estejam preparados para levar esses atletas para competições no Brasil e no mundo. Assim, eles começam a perceber o que é o esporte de alto rendimento para que, mesmo que eles não sigam na carreira, com certeza sejam grandes cidadãos, forjados nos valores do esporte, através da disciplina, da garra, da determinação e da tomada de decisões”, explanou a gestora da Seel.

Para o atleta do Time Sergipe João Paulo, que em outubro garantiu a primeira medalha sergipana de ouro na Gymnasiade Bahrein 2024, maior competição estudantil do mundo, o apoio do Estado tem sido fundamental para os avanços no esporte. “A conquista do Bahrein foi meu título mais importante nos meus 13 anos de karatê, e o Time Sergipe esteve comigo desde os JEBs [Jogos Escolares Brasileiros], que foi a classificação para esse mundial. Fico muito feliz, só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, ao Time Sergipe e a toda a minha família por ter dado toda essa ajuda na questão psicológica, nutricional e com as passagens”, comemorou.

Apoio

A confecção dos uniformes dos atletas do Time Sergipe nos Jogos da Juventude contou, mais uma vez, com patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese), reafirmando o compromisso da instituição com o desporto e o desenvolvimento juvenil no estado. A contribuição do Banese é fundamental para garantir que os jovens talentos tenham suporte adequado e possam focar no seu desempenho. O presidente do Banese, Marco Queiroz, lembrou que a instituição financeira investe tanto no esporte profissional de Sergipe quanto no estudantil. “O governador Fábio Mitidieri é um grande incentivador do esporte sergipano, e o Banese está presente em várias dessas ações. Tenho certeza que esses jovens do Time Sergipe vão superar os resultados do ano passado”, pontuou.

Capacitação

Na oportunidade, o Estado ofertou uma capacitação em inteligência emocional para fortalecer o foco e o equilíbrio dos jovens durante as competições. Também foi oferecida orientação nutricional, com sugestões específicas para melhorar o desempenho desportivo e garantir que os atletas estejam bem preparados em todos os aspectos. As ações têm como objetivo o fortalecimento e desenvolvimento integral dos atletas sergipanos participantes.

Jogos da Juventude

Um dos maiores eventos do desporto estudantil do Brasil, os Jogos da Juventude 2024 reunirão milhares de jovens de várias regiões do país em uma celebração do talento esportivo e do espírito de equipe. Para esta edição, o Time Sergipe leva uma delegação composta por 209 pessoas, sendo 27 professores, 23 oficiais e 141 atletas, representando a diversidade do ensino sergipano, com 46 estudantes da rede pública e 92 da rede privada. Dentre os 141 atletas, 73 são meninas e 68 meninos das redes estadual, municipais e privada, selecionados por meio dos resultados nos Jogos da Primavera.

Para garantir que os atletas tenham o apoio necessário, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), investiu em diversas frentes. Estão incluídos nos preparativos o transporte dos participantes, com três saídas programadas em ônibus – nos dias 12, 16 e 22 de novembro – que levarão os atletas e profissionais à sede dos Jogos. O transporte foi viabilizado por um investimento público, visando oferecer um deslocamento seguro e confortável.

Além disso, outros recursos foram aplicados em alimentação e na compra de novos equipamentos esportivos, essenciais para o desempenho dos atletas nas 18 modalidades em que vão competir. A estrutura de suporte contará ainda com fisioterapia, oferecendo atendimento adequado para prevenir e tratar possíveis lesões.

Foto: Arthur Soares