Governo do Estado entrega sementes de arroz certificadas a produtores do baixo São Francisco

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), deu continuidade, nesta sexta-feira, 13, a mais uma etapa do programa ‘Sementes do Futuro’, no povoado Serrão, em Ilha das Flores. Durante a ação, foram entregues 158 toneladas de sementes de arroz, certificadas e selecionadas, que beneficiarão 1.300 rizicultores da região, reforçando o apoio à produção agrícola local.

O produtor rural Crizelvan Santos Cardoso, irrigante de Propriá, no perímetro Cotinguiba/Pindoba, demonstrou satisfação ao receber as sementes de arroz distribuídas pelo Governo do Estado. “As sementes da variedade Katiane foi uma das melhores que se adaptou ao nosso perímetro, com uma produtividade média que passa de 10 mil quilos por hectare”, comemorou, destacando que a entrega ocorreu no momento certo.

Givaldo Gomes da Silva, rizicultor do povoado Serrão, também agradeceu o apoio do governo e manifestou expectativa quanto à ampliação do programa para alcançar ainda mais produtores. “É uma ajuda bem-vinda, mas que se for ampliada, para uma quantidade maior de sementes por produtor, vai atender melhor as nossas necessidades”, pontuou.

O presidente da Cooperativa Agropecuária de Ilha das Flores (Cooperflores), Kayro Castro, elogiou a iniciativa do Governo do Estado, por meio da Seagri, ressaltando os benefícios para os produtores de Ilha das Flores e da região do Baixo São Francisco. “Um esforço conjunto que garantiu o benefício para que nossos produtores possam semear no início da safra. O nosso calendário agrícola abre agora no dia 15 de julho e é muito importante que a entrega das sementes seja feita antes dessa data, para que todos possam plantar na época certa, como vai acontecer mais uma vez graças ao Governo do Estado”, ressaltou.

Sobre o programa

O ‘Sementes do Futuro’ é uma política pública do Governo de Sergipe voltada ao fortalecimento da agricultura familiar, especialmente entre produtores em situação de vulnerabilidade. Com investimento estadual de R$ 2,28 milhões, foram adquiridas sementes certificadas de arroz, das quais cada produtor recebeu 100 kg.

A entrega realizada em Ilha das Flores beneficia seis municípios. No perímetro irrigado Betume, atendem-se Pacatuba, Ilha das Flores e Neópolis; no perímetro Cotinguiba/Pindoba, Propriá e parte de Neópolis; e no perímetro irrigado Propriá, os municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João.

Lançado em 2023, o programa já distribuiu 980 toneladas de sementes de milho e arroz, com um total de R$ 13 milhões investidos e atendimento a 60 municípios sergipanos. Apenas em sementes de arroz, foram entregues 453 toneladas nos últimos dois anos a agricultores dos perímetros irrigados do estado.

A solenidade de entrega das sementes, realizada na quadra de esportes Jocelino Alves dos Santos, no povoado Serrão, contou com a presença do prefeito de Ilha das Flores, Robson Martins; do presidente da Emdagro, Gilson dos Anjos; do presidente da Coderse, Paulo Sobral; da deputada federal Yandra Moura; do secretário da Casa Civil do Rio de Janeiro, André Moura; do deputado estadual Cristiano Cavalcante; e do secretário executivo da Seagri, Otávio Sobral, que representou o governador Fábio Mitidieri e o secretário Zeca da Silva, ambos ausentes por compromissos profissionais fora do estado.

Foto: Vieira Neto