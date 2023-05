Governo do Estado fará capacitação para operadores do Programa Água Doce

De 22 a 26, serão realizados cinco treinamentos para usuários que atuam ou queiram atuar na operação do sistema de dessalinização

Moradores das 29 localidades contempladas com unidades de produção de água dessalinizada do Programa Água Doce em Sergipe (PAD) estão sendo convidados a participar das capacitações de operadores do sistema de abastecimento. Os treinamentos, oferecidos pelo Governo do Estado, vão ocorrer em Canindé de São Francisco dia 22; em Porto da Folha, dia 23; em Carira dia 24; em Poço Verde, dia 25 e em Tobias Barreto dia 26.

O coordenador estadual do PAD, Vandesson Carvalho, explica que, exceto em Tobias Barreto, as cidades onde ocorrem os cursos são pólos. Nelas, as capacitações serão oferecidas para os moradores de povoados onde existe o sistema de dessalinização. “Moradores das comunidades contempladas pelo PAD em Poço Redondo farão treinamento junto aos moradores dos povoados de Canindé; os de Monte Alegre de Sergipe, farão o curso com os de Porto da Folha; os de Nossa Senhora da Glória, com os Carira; e, os de Simão Dias, com os beneficiários de Poço Verde”, anunciou.

Em Sergipe, o programa federal Água Doce é executado pela Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri). Já as empresas vinculadas, Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) e a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), são as instituições executoras. Funcionários destas empresas públicas são componentes do núcleo do programa PAD em Sergipe e participaram dos cinco dias de capacitação.

O diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena, expõe que atualmente a empresa está realizando essa capacitação e a manutenção geral dos sistemas de abastecimento de água dessalinizada em todo estado. “Estamos deixando todas as unidades em perfeito funcionamento e, ao mesmo tempo, garantindo que as pessoas que operam ou que vão passar a operar os equipamentos estejam preparadas para tal função”, informou.

O coordenador estadual do PAD disse ainda que o curso será dividido em duas partes. “No período da manhã, de 8h às 12h nós teremos aula teórica. E no período da tarde, de 13h às 17h, será a aula prática, no sistema mais próximo do município. Feita essa capacitação, eles terão o certificado e poderão operar o sistema de suas comunidades, monitorar, diagnosticar algum defeito e passar a informação para a Coderse. Que logo em seguida, vai lá e faz essa manutenção”, completou Vandesson Carvalho.

Serviço

O que: Capacitação para operadores das unidades de produção de água dessalinizada do Programa Água Doce em Sergipe

Quando: De 22 a 26 de maio

Horários:

De 08h às 12h – aula teórica;

De 12h às 13h – almoço;

De 13h às 17h – aula prática no sistema de dessalinização.

Locais/Polos:

22/05 – Canindé de São Francisco-SE: Avenida JK, quilômetro 23, Perímetro Irrigado Califórnia (Escritório Local da Coderse) – onde participam os operadores das comunidades contempladas pelo Água Doce em Canindé e Poço Redondo;

23/05 – Porto da Folha-SE: Praça Angelino, 851, Centro (secretaria municipal de agricultura) – onde participam os operadores das comunidades contempladas pelo Água Doce em Monte Alegre e Porto da Folha;

24/05 – Carira-SE: Rua Luiz Matos, s/n , Bairro Vila Nova (Centro de Referência da Assistência Social) – onde participam os operadores das comunidades contempladas pelo Água Doce em Nossa Senhora da Glória e Carira;

25/05 – Poço Verde-SE: Rua José Rodrigues de Melo, s/n (Polo da Universidade Aberta do Brasil) – onde participam os operadores das comunidades contempladas pelo Água Doce em Simão Dias e Poço Verde;

26/05 – Tobias Barreto-SE: Av. Prefeito Dr. José Airton de Andrade, 1253 (Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social). – onde participam os operadores das comunidades contempladas pelo Água Doce em Tobias Barreto.

Fonte e foto Coderse