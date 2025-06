Governo do Estado fomenta e promove futebol amador com 1º Copa Serigy

Com o objetivo de fortalecer o esporte como instrumento de inclusão social e valorizar talentos locais, o Governo de Sergipe vai promover a 1º Copa Serigy entre os meses de agosto e outubro deste ano. A expectativa é que o evento tenha duração de 10 finais de semana, com disputas nas categorias masculina e feminina, reforçando o compromisso com a inclusão e equidade de gênero no futebol.

Responsável por executar a competição, a Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) irá fornecer uniformes oficiais para atletas e árbitros, além de distribuir materiais esportivos como bolas e redes. A Seel também atua diretamente na organização estrutural e logística do campeonato de futebol amador, que deve reunir seleções dos 75 municípios sergipanos. A secretaria visa assegurar que o torneio ocorra com qualidade, segurança e amplo acesso para todos os municípios envolvidos. O investimento previsto para a realização do evento é de R$ 1 milhão.

Todos os municípios poderão inscrever seleções, sendo obrigatória a participação de equipes femininas como critério para a entrada na competição. A exigência tem o intuito de garantir a presença ativa das mulheres no futebol amador estadual.

Já abertas, as inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela plataforma digital PlacarSoft, por meio do site da Seel (se.gov.br/seel/copa_serigy) até 15 de julho. Um indicado por cada município, nomeado pelo chefe do executivo municipal ficará responsável por todo o processo de inscrição e gerenciamento durante a realização do torneio. Cada equipe deverá inscrever 25 atletas, com 50% dos jogadores entre 16 e 20 anos na categoria masculina. No feminino, a idade mínima também será de 16 anos, mas não haverá limite de idade. Para representar a cidade, a pessoa jogadora precisa comprovar a residência no município.

A Copa será dividida em 8 regionais, com sedes ainda a serem definidas. Cada partida contará com equipe de socorristas, segurança especializada e apoio logístico coordenado entre municípios e o Estado.

Premiação

A premiação da 1º Copa Serigy consistirá na entrega de troféus e medalhas para os dois melhores colocados de cada regional; prêmios para campeão, vice e terceiro colocados da Supercopa Estadual; e troféus especiais para melhor técnico, artilheiro e melhor goleiro.

Foto: Igor Matias