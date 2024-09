GOVERNO DO ESTADO INAUGURA OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ITAPORANGA D’AJUDA NESSA SEXTA-FEIRA, 27

O governador Fábio Mitidieri e o secretário de Estado da Infraestrutura, Igor Albuquerque, convidam para a solenidade de entrega de obras de infraestrutura na manhã dessa sexta-feira, 27, em Itaporanga d’Ajuda. No município, o governador visitará uma fábrica de refrigerantes. No período da tarde, o chefe do Executivo estadual visitará obras em andamento no município de Boquim, no sul do estado.

Confira a programação da agenda:

10h – Entrega da obra de calçamento em paralelepípedo na Caueira

Local: Caueira – Itaporanga d’Ajuda/SE

10h30 – Visita à fábrica de refrigerantes da HBC Indústria e Comércio

Local: Itaporanga d’Ajuda/SE

11h – Inauguração da rodovia que dá acesso ao Povoado Costa/Vidam

Local: Itaporanga d’Ajuda/SE

15h30 – Visita à obra de pavimentação

Local: Povoado Meia Légua em Boquim

16h – Visita à obra de calçamento em paralelepípedo

Local: Povoado Romão, Boquim/SE