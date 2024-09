Governo do Estado inaugura usina solar fotovoltaica no SergipeTec

Sob os princípios de estimular a sustentabilidade e em soluções inovadoras para o planeta, o Sergipe Parque Tecnológico (SergipeTec) inaugurou, nesta segunda-feira, 9, a primeira etapa da obra da usina de energia solar fotovoltaica que será responsável por captar a luz do sol e transformá-la em energia elétrica para a unidade do parque tecnológico e para outras empresas. A estrutura, denominada Carport Solar, está instalada no estacionamento do SergipeTec, em uma área de 546 metros quadrados.

A obra, orçada em R$ 465 mil, tem capacidade para gerar 15.000 kwh/mês de energia limpa. O modelo foi construído pela empresa Futura Climatização e Energia Solar Renovável com recursos oriundos do contrato de gestão. O projeto, que alia tecnologia e meio ambiente, foi desenvolvido para gerar energia renovável, ao mesmo tempo em que oferece espaço de estacionamento para veículos.

Durante a inauguração, autoridades locais e representantes de empresas parceiras destacaram a importância do projeto para a região e o seu impacto positivo no cenário de inovação e desenvolvimento tecnológico de Sergipe. Estiveram presentes o senador Laércio Oliveira; o secretário de Estado do Desenvolvimentos Econômico, Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa; o diretor-presidente do SergipeTec, José Augusto de Carvalho; o fundador da Smart DataCenter, Sandro Santos; o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana; entre outras autoridades.

Para o secretário Valmor Barbosa, a Usina de Energia Solar Fotovoltaica representa um investimento na área de inovação e demonstra que o SergipeTec segue a tendência atual de um mundo mais limpo e descarbonizado. “Nosso Parque Tecnológico está fazendo o seu dever de casa, não só ampliando a estrutura tecnológica do estado como oferecendo a oportunidade para que diversos jovens deem os primeiros passos em sua capacitação técnica na área. Tudo isso colabora para o desenvolvimento econômico, científico, tecnológico e sustentável do nosso estado”, destacou o gestor.

De acordo com o diretor-presidente do SergipeTec, José Augusto de Carvalho, com o novo projeto, Sergipe se firma como um polo de tecnologia limpa na região Nordeste e demonstra que o desenvolvimento econômico pode andar de mãos dadas com a preservação do meio ambiente. “Este é um marco para o SergipeTec e para o estado de Sergipe, mostrando que é possível integrar inovação, tecnologia e sustentabilidade de maneira eficiente”, pontuou.

Na ocasião, o senador Laercio Oliveira destacou que a usina de energia solar fotovoltaica reflete o compromisso do Sergipetec em ser referência no uso de energias renováveis, impulsionando o desenvolvimento de tecnologias que visam o futuro sustentável. “Este novo projeto é apenas uma das muitas iniciativas que o parque pretende implementar nos próximos anos para se tornar um modelo de inovação verde”, ressaltou.

O diretor-executivo de uma das empresas instaladas no SergipeTec, a Smart Datacenter, Sandro Santos, considerou que a inauguração da usina de energia solar fotovoltaica simboliza o avanço da inovação e tecnologia do estado. “A Smart DataCenter, em parceria com o SergipeTec, irá unir esforços para entrar no mapa das capitais com alta tecnologia, consolidando políticas públicas no nosso estado. O SergipeTec está de parabéns por mais um projeto inovador com foco na sustentabilidade do planeta”, disse.

Carpot Solar

O Carport Solar é um abrigo de veículos que, em sua cobertura, não possui telhas ou outro tipo de telhado convencional, mas, sim, módulos fotovoltaicos que captam energia solar. Assim, ao mesmo tempo em que protege os veículos do sol, esse tipo de estacionamento produz eletricidade por meio de painéis solares.

Os carports aproveitam muito melhor a área que seria destinada a um estacionamento comum ao também servir para gerar energia solar fotovoltaica, que, além de propiciar uma grande economia financeira, reduz as emissões de dióxido de carbono. Entre os benefícios da usina modelo carport solar está a proteção dos veículos contra danos causados pela exposição ao sol e à chuva.

Esses painéis captam a luz do sol e convertem a energia solar em energia elétrica, a qual pode suprir a demanda instantânea do usuário ou ser inserida na rede elétrica, caso a geração ultrapasse o consumo, gerando créditos energéticos que, depois, são utilizados para abater valores na conta de luz.

Foto: Ascom SergipeTec