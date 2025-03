GOVERNO DO ESTADO INICIA DISTRIBUIÇÃO DE 206 TONELADAS DE SEMENTES DE MILHO PARA A SAFRA 2025 EM SERGIPE

Pelo terceiro ano consecutivo, o Governo de Sergipe chega no tempo certo de plantio, distribuindo as sementes de milho já no mês de março, garantindo com isso que os agricultores possam iniciar o cultivo no período ideal. O lançamento oficial do programa Sementes do Futuro de 2025 aconteceu nesta sexta-feira, 21, durante a realização da 43ª edição do ‘Sergipe é aqui’, em Malhador. Na oportunidade, foi distribuída uma tonelada de milho para 100 produtores locais.

Realizada por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (Emdagro), a ação visa fortalecer a agricultura familiar no estado, garantindo acesso a sementes de qualidade e incentivando a produção agrícola. Somente este ano, já foram investidos R$ 3 milhões na compra de 206 toneladas de sementes de milho das variedades Cruzeta e Potiguar, que estão sendo distribuídas em 60 municípios sergipanos. Todos os anos, mais de 20 mil agricultores são beneficiados, cada um com dez quilos de sementes certificadas.

Responsável pela distribuição das sementes de milho no estado, a Emdagro estima que deverão ser produzidos 82,4 milhões de quilos de milho. “Com isso, teremos uma produção equivalente a mais de 1,3 milhão de sacos colhidos, gerando uma receita de R$ 100 milhões. É mais emprego, mais renda e desenvolvimento para o estado de Sergipe”, destacou o secretário de Estado da Agricultura, Zeca da Silva.

Para a secretária de Agricultura do município de Malhador, Brunella de Meneses Santana, foi uma grata satisfação sediar o lançamento do programa Sementes do Futuro 2025 em sua cidade. “Agradecemos muito ao Governo do Estado por essa parceria, juntamente com a Secretaria de Estado da Agricultura, proporcionando aos nossos agricultores esse benefício, com a doação de uma tonelada de sementes de milho”, pontuou.

A agricultora Maria Vieira Santos Santana esteve na tenda da Agricultura para receber suas sementes e disse estar muito satisfeita. “Estou muito feliz em receber minhas sementes de milho. Agora vou plantar, e espero ter uma boa colheita, pois é da terra que tiro meu sustento e da minha família, e essa foi uma ajuda muito bem-vinda”, declarou a trabalhadora rural, que mora no assentamento Marcelo Déda.

Morador da mesma localidade, José Adeildo destacou a importância de receber esse benefício no momento certo, com as chuvas chegando para molhar a terra e ajudar na plantação. “Sou muito agradecido ao Governo do Estado por distribuir essas sementes para nós, agricultores e assentados, que vão servir para termos uma boa colheita no São João, para o consumo da família, para alimentarmos nossos animais e também a palha que aproveitamos para fazer silagem para o gado”, observou o produtor rural, que cria galinhas e algumas vacas em seu terreno.

José Airton dos Santos estava feliz ao receber suas sementes de milho e com expectativa de fazer uma ótima colheita no período junino. “As sementes chegaram em uma boa hora e vieram junto com a chuva, um sinal de que teremos muita fartura em nosso São João. A terra já estava preparada, e só estávamos esperando as sementes. Agora é só plantar e esperar o tempo certo de colher”, disse o agricultor, satisfeito.

Foto: Vieira Neto