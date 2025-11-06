GOVERNO DO ESTADO INTENSIFICA A FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS NO BAIXO SÃO FRANCISCO E NO LESTE SERGIPANO

A equipe técnica da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) visitou, nesta quarta-feira, 5, obras estruturantes realizadas pelo Governo de Sergipe em municípios das regiões leste e baixo São Francisco.

A primeira parada foi a cidade de Pirambu, no leste sergipano, onde está sendo executada a implantação de 14.000 metros quadrados (m²) de pavimentação granítica no acesso entre a Rodovia SE-100 e o povoado Alagamar. Com 70% de execução, a obra recebe investimentos de R$ 2,1 milhões.

No município de Pacatuba, no baixo São Francisco, coordenada pelo secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, a equipe visitou os serviços de implantação de 7,2 km de pavimento intertravado entre os povoados Piranhas e Ponta dos Mangues. A obra executada pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), tem investimentos na ordem de R$ 14,5 milhões.

Já no município de Brejo Grande, foi vistoriado o andamento dos serviços de urbanização da entrada da cidade, às margens da Rodovia SE-204, cujos investimentos se aproximam de R$ 1,6 milhão. A obra está 95% executada e contempla a implantação do acostamento, construção de passeio com acessibilidade nos dois lados, instalação de pórtico, pavimentação de um trecho de rua e construção de uma pequena praça. Ainda foi visitada a primeira etapa da Orla Jovina Tojal, empreendimento no qual a gestão investe cerca de R$ 1,3 milhões. A intervenção integra o ‘Acelera Sergipe’, programa da gestão estadual que impulsiona o desenvolvimento do interior de Sergipe com obras de infraestrutura.

Em Ilha das Flores, os profissionais da Sedurbi visitaram a recuperação do muro de contenção da Orla que margeia o Rio São Francisco, cujos serviços estão 85% executados, e a iluminação do trecho entre a sede municipal e o povoado Serrão. Somados, os investimentos perfazem R$ 2,4 milhões.

A equipe também analisou o andamento de obras no povoado Passagem, localizado no município de Neópolis. Os técnicos da Sedurbi conferiram os serviços de aplicação de 14.000 m² de pavimentação granítica em diversas vias. Com investimento de R$ 2 milhões, a intervenção está 80% executada e transformou completamente o cenário da região.

A agenda de monitoramento de obras terminou em Santana do São Francisco. Na cidade, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura e equipe técnica visitaram a construção do atracadouro flutuante e da terceira etapa da orla fluvial. Situado às margens do Rio São Francisco, as intervenções, que também fazem parte do programa ‘Acelera Sergipe’, somam aproximadamente R$ 3.8 milhões em recursos investidos.

Ainda foram visitados a implantação de 15.000 m² de pavimentação granítica no assentamento Samambira, na Vila Zé Neto e em outras vias do povoado Saúde, nas quais os investimentos são de R$ 2,2 milhões.

Moradora da Vila Zé Neto desde que nasceu, a pescadora Sirleide Gomes disse que a obra mudou o dia a dia dos moradores. “Era ruim andar aqui, a poeira era demais, a gente tinha que limpar e molhar a frente das casas para diminuir. Agora está uma maravilha, ficou melhor pra mim e para todo mundo”, afirmou.

Residente há 30 anos na Rua do Cemitério, o pescador Ademilton dos Santos afirmou estar feliz com a pavimentação que está sendo executada. “É uma rua pequena, mas muitas famílias moram aqui. Vamos sair da lama e vai ser bem melhor para andar a pé, de bicicleta, de moto. Vai ser bom principalmente para as crianças”, frisou.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto, destacou a importância das ações. “Seguimos realizando visitas constantes a fim de assegurar que as intervenções sejam executadas com qualidade, dentro do prazo e atendendo as exigências técnicas. No monitoramento realizado hoje, constatamos que as obras seguem o cronograma previsto e algumas estão perto da conclusão. São aproximadamente R$ 30 milhões em intervenções que transformarão cenários e proporcionarão avanços na economia, mobilidade, turismo e bem-estar para os sergipanos da região”, enfatizou.

