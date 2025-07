GOVERNO DO ESTADO INVESTE EM OBRAS RODOVIÁRIAS PARA IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO EM AQUIDABÃ E REGIÃO

O município de Aquidabã e região estão prestes a desfrutar de uma significativa transformação na mobilidade e no desenvolvimento socioeconômico, graças a um conjunto de obras de infraestrutura rodoviária em andamento. O Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), está investindo em novas rodovias, duplicações e restaurações, prometendo um impacto positivo para a população.

Uma das intervenções mais importantes é a implantação e pavimentação asfáltica da rodovia SE-331, no entroncamento da rodovia SE-220, ligando Aquidabã a Cumbe. Com uma extensão de, aproximadamente, 13,74 km e um investimento de R$ 24.760.000,00. A ordem de serviço para o início desta obra será assinada pelo governador Fábio Mitidieri nesta sexta-feira, 18, no município de Aquidabã, durante a 52ª edição do Programa “Sergipe é aqui”. Essa nova via será crucial para conectar as duas localidades, otimizar o escoamento da produção local e facilitar o deslocamento de moradores marcando o início de uma fase promissora para a região.

Outra obra de grande impacto é a duplicação asfáltica da rodovia SE-220, no acesso à cidade de Aquidabã. Com 1,31 km de extensão e um investimento de R$ 6.337.088,27, essa duplicação está em fase final de execução, atingindo 97% de conclusão. Embora as chuvas tenham causado um breve atraso, a previsão é que a obra seja finalizada ainda neste mês de julho. Cerca de 500 metros do trecho já receberam a segunda camada de pavimentação asfáltica, e os serviços nos locais onde houve remanejamento de postes devem começar em breve, para a entrega da via à população.

O diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, destaca a importância dos investimentos no município de Aquidabã. “Nossos investimentos em Aquidabã, que incluem novas rodovias, duplicações e restaurações, visam diretamente a qualidade de vida da população. Haverá mais segurança, mais fluidez no trânsito e, consequentemente, um ambiente mais favorável para o crescimento econômico local. A infraestrutura é o motor do progresso. Com essas intervenções em Aquidabã e região, estamos garantindo que o transporte de pessoas e mercadorias seja mais eficiente e seguro, abrindo novas portas para o turismo e o comércio na região”, destacou.

De acordo com o diretor técnico do DER/SE, Igor Albuquerque, cada projeto em Aquidabã foi meticulosamente planejado para atender às necessidades da região. “Desde a implantação de novas vias até a restauração de trechos críticos, nosso foco é entregar soluções duradouras que realmente façam a diferença no dia a dia dos cidadãos. A complexidade e a abrangência dessas obras refletem nosso compromisso com a excelência técnica, moderna e preparada para o futuro”, enfatizou.

Olhando para o futuro, dois projetos importantes para o município de Aquidabã e região estão em planejamento avançado: a restauração e melhorias do segmento da rodovia SE-220, trecho do entroncamento da rodovia SE-160 em Aquidabã à rodovia SE-170, em Graccho Cardoso. Com uma extensão aproximada de 22 km e um investimento previsto de R$ 67.465.469,86, essa obra visa modernizar e reforçar a segurança em um trecho vital para o transporte intermunicipal. O projeto retificado já foi entregue e a expectativa é que seja publicado ainda em julho deste ano, abrindo caminho para os processos licitatórios e o início das obras.

Além disso, foi publicado, nesta quinta-feira, 17, o aviso de licitação para a construção de uma ponte que terá dez metros de extensão sobre o Rio Jaguaripe, dando acesso ao Povoado Oiteiro. A Concorrência Eletrônica N° 42/2025 prevê um valor estimado de R$ 1.408.405,37 para a execução da ponte. Com prazo de execução de 180 dias e vigência contratual de 360 dias, a obra será contratada sob regime de empreitada por preço unitário, e o critério de julgamento será o menor preço global. A abertura da sessão eletrônica está marcada para o dia 27 de agosto deste ano, às 9h.

Este projeto representa um importante avanço para a mobilidade e o desenvolvimento local, facilitando o acesso ao Povoado Oiteiro e beneficiando diretamente a população da área. O edital completo e demais informações estão disponíveis nos sites oficiais do DER/SE, LicitaNet e PNCP.

Foto: DER/SE