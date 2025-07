Governo do Estado investe mais de R$ 2,4 milhões na Educação do agreste sergipano

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta segunda-feira, 21, a reforma da quadra de esportes do Centro de Excelência Pedro Diniz Gonçalves, em Areia Branca, município do agreste sergipano. Esta é a 75ª obra do Governo de Sergipe para a Educação, de 2023 a 2025. Em Itabaiana, o governador inaugurou o novo prédio da Diretoria Regional de Educação do Agreste Central Sergipano (DRE-3). As obras tiveram o investimento de mais de R$ 2,4 milhões.

A intervenção na unidade escolar teve o investimento total de R$ 2.041.273,04 de recursos do Tesouro do Estado. Do total, R$ 1.667.389,14 foram destinados à reforma da quadra e construção de vestiários. Para a climatização, foram investidos R$ R$ 373.883,90, sendo R$ 222.990,00 para aumento de carga elétrica e R$ 150.564,50 para instalação de 26 aparelhos de ar-condicionado. “Estamos entregando uma quadra nova, moderna, e também todas as salas climatizadas. O mobiliário novo, enfim, a escola realmente está completa. Agora é uma escola de tempo integral, já tem camarão na merenda, tem a Educação de Jovens e Adultos (EJA), é uma unidade importante para Areia Branca”, disse o governador Mitidieri.

O ano de 2025 marca a trajetória histórica da instituição, que passa a ofertar pela primeira vez turmas de ensino em tempo integral, passando de Colégio Estadual para Centro de Excelência.

“As salas de aula estão muito mais modernas. Além disso, a forma que aprendemos o conteúdo também mudou bastante. Antes, nós focávamos em decorar conteúdo, mas agora temos atividades práticas e projetos que nos envolvem de verdade. Com a quadra, temos um espaço adequado para praticar esportes. Não é só sobre jogar bola, é também sobre fazer amigos e aprender a trabalhar emequipe”, agradeceu Mariana Rocha, estudante do 9° ano, representante dos alunos da escola.

Intervenções

A reforma incluiu uma quadra pré-moldada de concreto desempolado, pisos de alta resistência e concreto simples, com instalação da proteção de rede de nylon, instalação em LED com refletores de 200 watts, além da construção do entorno do espaço. A quadra também conta com demarcações para futsal, vôlei, basquete e aparelhos esportivos, dotada de equipamentos esportivos. Também foram construídos vestiários masculino e feminino e para pessoas com necessidades especiais.

A quadra também passou por pintura esportiva, readequação do acesso aos espaços, com cobertura e construção de passarelas e equipada com aparelhos esportivos para que a comunidade escolar tenha um espaço adequado para práticas esportivas e tenha mais segurança, bem como para realização de atividades e projetos pedagógicos por professores e alunos, além de um um espaço de lazer e convívio social.

Representando o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que não pôde comparecer à solenidade por motivos de saúde, o secretário Executivo da Secretaria de Estado da Educação, Marcel Rezende, agradeceu ao governador Mitidieri pela intervenção. “No início da gestão, o secretário Zezinho mostrou o plano de governo e nos convidou para concretizá-lo. Muitas sugestões políticas, compromissos assumidos, que hoje vemos se tornarem realidade”, afirmou ele, emocionado, em nome dos 446 estudantes matriculados na escola.

DRE-3

Ainda em passagem pelo agreste, o governador Mitidieri entregou a nova sede da Diretoria Regional de Educação do Agreste Central Sergipano (DRE-3), em Itabaiana. O prédio histórico teve suas instalações adequadas para acolher melhor a comunidade escolar da regional, com investimento de R$ 361.326,45, e readequa um prédio histórico construído em 1936, para receber acessibilidade e serviços administrativos.

“Temos o maior respeito com o município, com o agreste sergipano, com os alunos e essa resposta nós damos por meio das reformas e investimentos necessários na construção da carreira do magistério ou entregando aqui em Itabaiana uma nova sede da DRE. Ainda hoje entregamos uma escola em Areia Branca, outro município do agreste. Foi a septuagésima quinta escola que reformamos. Com isso, mantemos uma média de uma escola reformada a cada 12 dias, uma atuação tão importante na nossa educação”, destacou.

Dentre as principais intervenções realizadas na DRE-3 estão: revisão da cobertura; execução do revestimento cerâmico; execução do forro pvc; instalação das esquadrias em alumínio e gradil; execução de instalações elétricas com instalação de luminárias com lâmpadas de led; climatização (aumento de carga, fornecimento e instalação de aparelhos); revisão nas instalações hidrossanitárias; construção de casa de lixo; revisão de pavimentação em piso alta resistência e concreto simples e pintura em geral.

