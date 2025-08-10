Governo do Estado investe na segurança hídrica de Poço Redondo

Município do alto sertão sergipano, Poço Redondo, tem intensa atividade agrícola, despontando como o maior produtor de leite do estado, com quase 110 milhões de litros por ano. O Governo do Estado investe em ações de segurança hídrica para abastecimento humano e consumo animal no interior do município. A gestão estadual já investiu R$ 7,2 milhões nos estudos e projetos da ‘Adutora do Leite’; outros R$ 5 milhões para abertura de barragens de terra para acumular água das chuvas – 103 já estão prontas em Poço Redondo, onde famílias utilizam os sistemas do programa Água Doce (PAD) .

O Água Doce é um programa federal coordenado em Sergipe pela Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e executado pelas suas empresas vinculadas, como a Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse). São sistemas de abastecimento dotados de dessalinizador para fazer o aproveitamento de poços tubulares profundos e salinos oferecendo água potável à população rural.

Poço Redondo possui unidades no povoado Areias, onde, neste ano, a Coderse executou a troca de membranas de osmose reversa do dessalinizador, e Serra da Guia, que também passou por manutenção em seu poço, através da companhia. Durante o ‘Sergipe é aqui’ em Poço Redondo, nesta sexta-feira, 8, a ação foi exposta e explicada à população, por meio de uma maquete do sistema de dessalinização.

“Em 2023, todas as 29 unidades de dessalinização de Sergipe, incluíndo as de Poço Redondo, passaram por manutenção geral, capacitação de operadores, programa de apoio à gestão, oficinas sustentabilidade ambiental para a população e análise físico química e bacteriológica da água produzida no sistema”, destacou o diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena. Ele afirmou ainda que até o fim de 2025, o Governo do Estado vai pôr em operação mais três unidades do PAD, e está em processo avançado de formalização para a construção de outras 11.

‘Adutora do Leite’

Poço Redondo será o município mais beneficiado com a construção da ‘Adutora do Leite’, principalmente o povoado Santa Rosa do Ermírio, e receberá o maior trecho e número de benfeitorias da estrutura. Ao todo, serão mais 100 quilômetros percorridos pelas tubulações, que vão levar água bruta do rio São Francisco até o município de Nossa Senhora da Glória, atendendo no caminho Canindé de São Francisco, Poço Redondo e Monte Alegre de Sergipe, garantindo água para dessedentação animal nestes e outros municípios sertanejos.

Secretário Seagri, Zeca Ramos da Silva destaca que o equipamento de infraestrutura vai ampliar a produção do leite, aumentar investimentos do setor e abrir novos postos de trabalho . “Só esses quatro municípios produzem mais de 300 milhões de litros de leite por ano. A previsão de que a produção de leite, no alto sertão, dobre com a conclusão da obra. Isso se dará, a partir do momento em que o produtor passar a ter o acesso à água facilitado pela adutora, bem próximo da propriedade, e diminuir seus custos de produção. Revertendo isso em investimentos no aumento do rebanho, mais tecnologia e melhor genética do seu plantel”, pontuou o secretário.

A estimativa é que toda população rural de Poço Redondo, por volta de três mil famílias, seja beneficiada. Com investimento de R$ 7.209.917,12, a Coderse está concluindo os estudos e projetos da ‘Adutora do Leite’, para iniciar a construção, e outros R$ 240 milhões serão empregados somente na primeira etapa.

Aguadas

A equipe da engenharia da Coderse avalia e fiscaliza as obras de abertura de novas barragens de terra e a limpeza de sedimentos (desassoreamento) em pequenos e médios reservatórios existentes, para a ampliação da capacidade de acumular água da chuva em pequenas propriedades rurais. Os reservatórios de terra têm usos múltiplos, mas servem principalmente à oferta de água para a dessedentação animal. Desde o início de 2025, já são 103 dessas aguadas preparadas, sendo sete de médio porte e comunitárias. Estima-se que a iniciativa alcance em média 760 famílias de Poço Redondo.

Adriano Damascena é produtor de leite em Poço Redondo. Em sua propriedade rural tem uma aguada recuperada pela ação da Coderse. Segundo ele, sem as barragens, é necessário comprar água para dar de beber ao gado. “Fiquei muito agradecido por essa limpeza da barragem que chegou na hora certa, ficamos agradecidos por tudo. Sem essa água ficaria difícil, porque teríamos que procurar outros recursos”, considerou o criador.

O Governo do Estado vai investir, neste ano, R$ 5 milhões e já atendeu 470 reservatórios, ao incluir os serviços executados em Canindé de São Francisco, Itabi, Gararu, Feira Nova e Aquidabã. Somadas às obras de 2023, são 1.223 barragens. Naquele ano, por meio da Coderse, também foram investidos R$ 794.483,15 na reforma da barragem de concreto PR-13, no povoado Barra da Onça, beneficiando cerca de 1.500 famílias daquela e de outras comunidades de Poço Redondo.

Para o secretário Municipal de Obras de Poço Redondo, Marcelo Araújo Silva, as recuperações de barragens foram muito importantes e agora as expectativas são de boas chuvas para armazenar água.

“É de suma importância as aguadas dos pequenos agricultores da região, todo mundo saber o sufoco sofrido pela falta de água, principalmente pela grande cadeia produtiva do leite, que é a questão da subsistência das famílias dos agricultores. O Governo do Estado está de parabéns, por meio da Seagri, por meio da Coderse, que vem recuperando pequenas aguadas. Principalmente as individuais, para o agricultor ter água para o consumo animal e diminuir o custo de produção, que costumam ser caros por precisar comprar água”, frisou.

Foto: Ascom/Coderse