Governo do Estado lança site do Bolsa Atleta Sergipe com desenvolvimento da Emgetis

O Governo do Estado lançou, oficialmente, o site do programa Bolsa Atleta Sergipe, iniciativa voltada para facilitar o acesso da população às informações do programa de incentivo a atletas e paratletas de alto rendimento. O desenvolvimento da plataforma foi realizado pela Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (Emgetis), a partir de uma demanda da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel).

A criação do site visa fortalecer a transparência das ações do Governo e ampliar a inclusão digital, oferecendo à sociedade uma ferramenta de fácil acesso, com informações claras e organizadas sobre o funcionamento do programa, critérios de participação e benefícios concedidos.

Responsável pelo desenvolvimento técnico, a Emgetis reafirma seu papel como unidade estratégica do Governo de Sergipe na condução de soluções digitais voltadas à modernização dos serviços públicos. O presidente da empresa, Bráulio Abreu, destacou a importância da iniciativa. “Esse é um exemplo claro de como a Emgetis atua para viabilizar políticas públicas por meio da tecnologia. O site do Bolsa Atleta foi pensado para ser acessível, funcional e alinhado com as diretrizes de comunicação do Governo de Sergipe, oferecendo aos usuários uma experiência digital eficiente e segura”, afirma.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, ressaltou que a plataforma representa um avanço na democratização do acesso ao esporte em Sergipe. “A criação do site do Bolsa Atleta Sergipe representa um marco na democratização do acesso ao esporte no estado. Com essa plataforma, garantimos mais transparência, agilidade e proximidade com os nossos atletas de alto rendimento. Nosso compromisso é oferecer não apenas apoio financeiro, mas, também, as ferramentas necessárias para que os atletas possam acompanhar todo o processo com clareza e confiança. É um passo importante para fortalecer o esporte sergipano e valorizar quem se dedica a representar o nosso estado com excelência”, considera.

O projeto também foi especial para Felipe Soares Vasco, programador da Emgetis responsável pelo desenvolvimento do site. O Bolsa Atleta foi o primeiro site criado por ele dentro da empresa. “Desde o início, sabíamos da importância de entregar um produto acessível que facilitasse o acesso às informações para atletas e cidadãos em geral. Saber que meu trabalho contribui diretamente para ampliar o alcance das ações do Governo de Sergipe é extremamente gratificante”, destaca.

