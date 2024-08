GOVERNO DO ESTADO LEVA QUALIDADE DE VIDA PARA OS MORADORES DE BOQUIM COM OBRAS ESTRUTURANTES

O governador Fábio Mitidieri esteve no município de Boquim, nesta quinta-feira, 22, para assinar ordens de serviço que deram início a importantes obras de pavimentação na região. As intervenções, que somam 2,8 milhões, fazem parte de um conjunto de investimentos que visam melhorar a infraestrutura urbana e a qualidade de vida da população boquinense.

Segundo o governador, as obras demonstram o compromisso da administração estadual com o desenvolvimento do município e a melhoria da infraestrutura local. “É um prazer estar de volta à minha terra, trazendo mais uma vez investimentos e desenvolvimento, tirando esse povo da poeira e da lama. Boquim vem recebendo obras estruturantes que trazem desenvolvimento e dignidade, e eu fico feliz, como governador, em trazer esse desenvolvimento para a minha terra”, afirmou.

Ainda em Boquim, o governador anunciou ainda a climatização do Centro de Excelência Cleonice Soares da Fonseca e a reforma do estádio ‘Trindadão’, com licitação prevista para ser realizada em outubro.

Obras

A primeira obra contemplada é a pavimentação de 12.000 metros quadrados em paralelepípedo no povoado Muriçoca. Com um valor total de R$ 1,7 milhão, a melhoria promete facilitar o deslocamento dos moradores e aumentar a segurança nas vias do povoado.

A segunda ordem de serviço autoriza a pavimentação asfáltica de 13.800 metros quadrados em diversas ruas do conjunto Idalito. A obra, avaliada em R$ 1,1 milhão, é aguardada com expectativa pelos moradores, que terão mais conforto e melhores condições de tráfego nas ruas.

O secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Igor Alburquerque, falou sobre as intervenções. “São obras que proporcionam mais conforto, segurança e dignidade para a população de Boquim”, disse, ao destacar que as obras de paralelepípedo já começaram, com pedras no local, e o asfaltamento também já está em andamento.

Sonho realizado

Raiane Santos, moradora do povoado Muriçoca, expressou a gratidão ao governo pela obra. “Quero agradecer ao trabalho que está sendo feito para acabar com o sofrimento causado pela lama. Fábio não é um governador, é um pai”, agradeceu.

Já Davysson Júlio, morador do conjunto Idalito, comemorou as intervenções que trarão mais desenvolvimento e qualidade de vida aos moradores da região. “Nasci e fui criado aqui, presenciei o nosso Idalito sendo relegado a um terceiro plano em relação a outros pontos da cidade. Por isso, governador, em meu nome, em nome da juventude desses conjuntos e dos demais moradores, agradeço por essas ações que estão sendo realizadas aqui hoje, trazendo mais qualidade de vida para a nossa população sofrida”, elogiou.

Outras obras

Além dessas novas iniciativas, o município de Boquim já vem recebendo uma série de investimentos em infraestrutura, coordenados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi).

Entre as principais obras destacam-se a reestruturação da Rodovia SE-282, com uma extensão de 25,5 km e um investimento de R$ 22 milhões. Esta obra está em execução e visa melhorar a ligação entre Boquim e Estância. Além disso, a pavimentação granítica de 12.000 m² em ruas do município recebeu um valor de R$ 1,8 milhão, proporcionando maior durabilidade e qualidade ao pavimento urbano.

Ainda em execução, a pavimentação granítica do Povoado Cabeça Dantas, que abrange 5.400 m², conta com um investimento de R$ 810 mil, enquanto o Povoado Jaboticaba está em fase de conclusão da pavimentação de 1.320 m², orçada em R$ 198 mil. Outro projeto é a pavimentação granítica de 3.500 m² no Povoado Mangue Grande, avaliada em R$ 525 mil. O governo estadual também se prepara para licitar a construção de uma caixa d’água no povoado Meia Légua.

No âmbito do Programa Acelera, duas grandes reformas estão sendo realizadas em Boquim: a reforma e ampliação do Mirante Fonte da Mata, e a segunda etapa da reforma e ampliação do Estádio de Futebol João José da Trindade Filho, o ‘Trindadão’, com licitação prevista para ser realizada em 1º de outubro.

“Hoje, anunciamos obras que irão se somar às várias outras que já realizamos em Boquim, algumas já concluídas, outras em andamento. Como governador e filho desta terra, tenho a obrigação de cuidar dela, e estou fazendo isso”, concluiu o governador.

Foto: Arthur Soares