Governo do estado monitora a qualidade dos recursos hídricos

Desde a criação, em 2012, a Rede Estadual de Monitoramento e Qualidade da Água (Requa) tem desempenhado um papel importante na avaliação e manutenção da qualidade dos principais mananciais do estado. O monitoramento é gerenciado pela Secretaria do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac) e visa garantir que as águas utilizadas para consumo humano, recreação, abastecimento industrial e irrigação estejam em condições adequadas.

A técnica da Semac, a química industrial Renilda Gomes de Souza, explica que a Requa foi criada com a finalidade de conhecer a situação dos principais mananciais do estado, principalmente para abastecimento público. “Desde então, realizamos campanhas de monitoramento trimestrais, tanto no período chuvoso quanto no período seco, para avaliar a qualidade e a quantidade da água disponível”, detalha.

O monitoramento da qualidade dos mananciais é executado pelo Instituto Tecnológico de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), por meio de convênio com a Semac. A coleta e análise das amostras de água incluem uma média de 40 parâmetros, entre eles o Índice de Qualidade de Água (IQA), o Índice do Estado Trófico (IET) e o Razão de Adsorção de Sódio(RAS), que são fundamentais para determinar a adequação da água para diferentes usos, a exemplo do abastecimento público, irrigação e até mesmo uso industrial.

Os resultados das análises são compilados em boletins trimestrais, disponíveis no portal de transparência da Semac. “Esses boletins permitem que qualquer pessoa, desde empreendedores até cientistas, acesse informações detalhadas sobre a qualidade dos mananciais monitorados. É uma ferramenta essencial para a gestão sustentável dos recursos hídricos”, destaca Renilda.

A técnica ressalta ainda a importância do monitoramento contínuo dos mananciais. “Conhecer a qualidade da água é fundamental para conceder a outorga do direito de uso dos recursos hídricos. Precisamos avaliar tanto a qualidade quanto a quantidade disponível para garantir que os mananciais possam ser utilizados de forma segura e sustentável”, frisa.

Informações públicas

Além de fornecer dados vitais para a tomada de decisões, a Requa também contribui para a formulação de políticas públicas e ações de conscientização sobre a preservação dos recursos hídricos. “Os dados que coletamos são utilizados por diversos órgãos e entidades para desenvolver estratégias de prevenção à contaminação e uso racional da água”, afirma Renilda.

Graças ao trabalho da Requa, o estado dispõe de uma base de dados sólida e confiável, que revela o comportamento dos rios e reservatórios ao longo do tempo. “Já realizamos 24 campanhas desde 2012, em torno de 81 pontos, o que nos proporciona uma série histórica significativa para entender as variações na qualidade da água durante os períodos chuvoso e seco. Os dados estão disponíveis no portal da Semac, permitindo acesso livre e transparente, garantindo que qualquer pessoa interessada possa verificar a qualidade da água nos mananciais monitorados e tomar decisões informadas sobre seu uso”, explica a técnica.

Clique aqui para acessar o repositório da Requa.

Foto: Arthuro Paganini