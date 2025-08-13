GOVERNO DO ESTADO MONITORA OBRAS E VERIFICA LOCAIS QUE PODERÃO RECEBER NOVAS INTERVENÇÕES NO AGRESTE

As visitas técnicas realizadas pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) têm o propósito de monitorar as intervenções in loco e promover diálogos com os gestores.

Nesta terça-feira, 12, o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Luiz Roberto Dantas, esteve, junto à equipe da pasta, em municípios do agreste sergipano, com o intuíto de manter uma das prioridade da gestão estadual na inspeção contínua das intervenções públicas, para que as execuções e conclusões ocorram conforme cronograma.

De acordo com o secretário, a recomendação do governador é manter o foco na otimização das obras. “A orientação é que façamos o acompanhamento das obras não apenas para conferir de perto a execução de cada uma delas, mas, também, que possamos dialogar com os prefeitos e possamos sanar dúvidas, sobretudo no que diz respeito ao programa Acelera. Ficamos satisfeitos com o andamento das intervenções monitoradas no dia de hoje, o que assegura aos sergipanos que em breve, mais benefícios serão entregues”, frisou.

Visitas

Em Ribeirópolis, acompanhada do prefeito Rogério Sobral, a equipe visitou os logradouros que, futuramente, poderão receber pavimentações granítica e asfáltica, bem como uma localidade onde existe a possibilidade de ser construído um campo de futebol.

A segunda parada ocorreu em Carira. Nesta localidade foi conferido o andamento dos trabalhos de reforma e ampliação da avenida Aroaldo Chagas. Incluída no Programa Acelera Sergipe, a obra recebe R$ R$ 919.268,78 em investimentos e contemplam a pavimentação de piso intertravado, construção de novos canteiros em alvenaria e bloco cerâmico, instalação de rampas de acessibilidade, piso tátil e meio-fio em concreto, projeto paisagístico, novas instalações elétricas e equipamentos urbanos.

Morador da cidade, o chapista Wagner de Jesus Santos disse estar contente com a execução da obra. “A avenida vai ficar mais bonita, mais desenvolvida, vai ser bom para todo mundo”, afirmou.

Em Pedra Mole, o secretário visitou a quadra poliesportiva que será revitalizada por meio da Sedurbi. A ser iniciada na próxima semana, a obra da quadra está incluída no programa Acelera Sergipe e contará com investimentos de aproximadamente R$ 1.652.000,00.

Já no município de Moita Bonita foram fiscalizados os 3.800 m² de pavimentação granítica no povoado Figueiras, obra que beneficiará a vida de dezenas de famílias.

As visitas técnicas do dia foram encerradas em Malhador, onde o Governo autorizou a implantação de 25.000 m² de pavimentação em paralelepípedo, dos quais 15.000 m² já foram executados. No município, a equipe da Sedurbi conferiu os serviços na avenida Lourival Baptista que estão 75% executados.

Residente na localidade, o aposentado Sérgio Silva conta que a situação no lugar está mudando para melhor. “Está uma bênção de Deus. O sofrimento aqui durava o ano inteiro, era lama no inverno e poeira no verão. Estou muito feliz com essa obra, não tem nem palavras para agradecer, está uma verdadeira grandeza. O governo está de parabéns”, declarou.

