Governo oferece serviço de referência no atendimento à pessoa com deficiência

Sergipe conta com o Centro de Reabilitação José Leonel Aquino (CER IV), referência estadual na assistência à pessoa com deficiência. Com destaque na habilitação e reabilitação física, auditiva, visual e intelectual, incluindo o Transtorno do Espectro Autista (TEA), somente neste ano a unidade registrou mais de 11.475 atendimentos. Neste domingo, 21, é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Neste sentido, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância do CER IV na qualidade de vida dos usuários e familiares.

Rebeca Caroline Santos, de 21 anos, desenvolveu paraplegia associada à disautonomia do sistema nervoso autônomo após um quadro de dengue hemorrágica, em 2021. Desde então, a unidade tem sido fundamental em seu processo de reabilitação e para a retomada de diversas atividades do dia a dia. “Antes de chegar ao CER IV eu não falava, passava o tempo todo deitada. Com o tratamento, comecei a sentar, controlar o tronco e a cervical. Além disso, consegui reduzir o uso do oxigênio e evoluir nas atividades do dia a dia. Para mim, o CER IV foi uma nova chance e, mesmo com limitações, é possível evoluir e participar plenamente da sociedade”, compartilhou.

Thays Rachel é mãe da pequena Ana Luiza, de 7 anos, diagnosticada com TEA aos dois anos e meio. Moradora de Ribeirópolis, no agreste central sergipano, ela relata como recebeu o diagnóstico da filha e a importância do atendimento no CER IV. “No começo foi difícil aceitar, mas com a orientação do médico entendi que, se eu não aceitasse, seria mais difícil para ela evoluir. Hoje ela recebe todo o atendimento necessário, da terapia ocupacional ao acompanhamento com psiquiatra e neurologista. Foi por meio do Centro de Reabilitação que ela evoluiu. Ela não falava nem socializava, e hoje é uma criança totalmente diferente, mais comunicativa e independente”, comemorou.

Assistência Humanizada

O CER IV tem garantido que os usuários tenham acesso a atendimento multidisciplinar, que visa à inclusão e humanização. Para isso, são disponibilizados os OPMEs, ou seja, Órteses, Próteses e Materiais Especiais, insumos fundamentais na garantia da qualidade de vida do paciente.

“Trabalhamos sempre no sentido de incentivar a conscientização sobre a importância da acessibilidade e da inclusão. Damos visibilidade às necessidades e direitos dessas pessoas, promovendo sua inclusão social e participação plena em todos os setores da sociedade. Seguimos firmes no propósito de construir uma sociedade mais justa, inclusiva e acessível para todos, na qual as barreiras sejam superadas e as potencialidades de cada pessoa com deficiência possam ser plenamente reconhecidas e valorizadas”, ressaltou o diretor do CER IV, André Lucas Lima da Silveira.

Além de cadeiras de rodas, a unidade entrega outros meios de locomoção à população assistida. É importante destacar, de acordo com deliberação do Colegiado Interfederativo Estadual n.º 046/2022, as reabilitações física, auditiva e intelectual são voltadas para os 36 municípios que fazem parte das regiões de saúde de Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e Estância. Já a reabilitação visual, está disponível para todos os 75 municípios.

Acesso

Para ser atendido pelo CER IV é necessário procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) com RG, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e comprovante de residência. Inicialmente o paciente passará por uma primeira avaliação para receber encaminhamento à unidade, considerando as suas necessidades. Localizado em Aracaju, na avenida Carlos Rodrigues da Cruz, nº 1531, bairro Capucho, o horário de funcionamento é das 7h às 17h.

Foto: Felipe Goettenauer/SES