GOVERNO DO ESTADO OFERTA 542 VAGAS DE TRABALHO POR MEIO DA PLATAFORMA GO SERGIPE, NA CAPITAL E INTERIOR

Nesta quarta-feira, 13, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo (Seteem), oferta 542 vagas de emprego na plataforma GO Sergipe – Geração de Oportunidade, iniciativa digital do Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT). Para se cadastrar e aproveitar essas oportunidades, é preciso ter a senha do portal Gov.br do Governo Federal, por meio do aplicativo para celular.

Quem precisar de apoio para fazer o cadastro ou para atualizar o currículo, pode buscar atendimento presencial no Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT), localizado na rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. É necessário levar documentos pessoais, comprovante de residência e, se tiver, currículo e certificados de qualificação. O atendimento é gratuito.

Confira algumas das vagas disponíveis por município:

Aracaju

Auxiliar de torneiro mecânico (1 vaga)

Costureira de máquinas industriais (1 vaga)

Mecânico montador de motores de explosão e diesel (1 vaga)

Cuidadores de crianças, jovens, adultos e idosos – exclusiva para PcD (20 vagas)

Fiscal de prevenção de perdas (1 vaga)

Montador de computadores e equipamentos auxiliares (1 vaga)

Auxiliar de pedreiro (4 vagas)

Gesseiro (6 vagas)

Pintor de obras (9 vagas)

Marceneiro de móveis (2 vagas)

Assentador cerâmico (3 vagas)

Atendente barista (2 vagas)

Confeiteiro (1 vaga)

Marceneiro (1 vaga)

Barra dos Coqueiros

Instalador reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados (4 vagas)

Pedreiro (3 vagas)

Pintor de obras (7 vagas)

Ajudante de obras – exclusiva para PcD (5 vagas)

Técnico de edificações (2 vagas)

Estância

Operador de caixa – exclusiva para PcD (4 vagas)

Encanador (2 vagas)

Itabaiana

Gerente de restaurante (1 vaga)

Garçom (2 vagas)

Auxiliar administrativo (2 vagas)

Lagarto

Operador de caixa – exclusiva para PcD (4 vagas)

Nossa Senhora do Socorro

Assistente de logística de transporte – exclusiva para PcD (2 vagas)

Auxiliar contábil (1 vaga)

Foto: Ascom Seteem