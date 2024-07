GOVERNO DO ESTADO PARTICIPA DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA 24/25 DO BANCO DO BRASIL EM SERGIPE

O Banco do Brasil lançou em Sergipe, nesta terça-feira (16), a etapa estadual do Plano Safra 2024/2025, que tem como objetivo apoiar o setor agropecuário por meio de linhas de crédito, incentivos e políticas agrícolas para os produtores rurais, desde os agricultores familiares até os grandes produtores.

O evento ocorreu no auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senac) de Itabaiana, no agreste do estado, e contou com a presença de representantes do Governo de Sergipe. O município foi escolhido como cenário do lançamento devido ao destaque da região agreste no setor do agronegócio estadual.

Por meio do Plano Safra 24/25, o Banco do Brasil vai destinar R$ 260 bilhões para todo o país. O valor é um recorde e corresponde a um aumento de 13% no volume de recursos em relação ao ciclo anterior. De acordo com a gerência da instituição financeira, por causa da eficiência e da capilaridade na aplicação da safra anterior, o investimento representa mais de 50% do volume total de recursos disponibilizados pelo Governo Federal para toda a safra atual.

No caso da região dos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, conhecida como Sealba, há algumas especificidades. “Os principais investimentos na região Sealba são para máquinas e equipamentos, nosso carro-chefe. A novidade para a safra que se inicia é a aplicação, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, muito forte na linha de máquinas e equipamentos e aquisição de pequenos implementos até R$ 50 mil para atender maior número de produtores. Estamos reforçando ainda mais o compromisso com a agricultura familiar e médios produtores, aumentando em 44% os valores destinados no Plano Safra para esses públicos”, detalha o superintendente do Banco do Brasil em Sergipe, Marcolino José Rodighero.

Na ocasião, o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca Ramos da Silva, lembrou que, além do Plano Safra, os agricultores sergipanos também contam com investimentos e apoio da gestão estadual. “O Governo do Estado não entra diretamente com recursos neste plano, mas apoia e fomenta o setor, prestando assistência técnica por meio da Emdagro e da Coderse, na elaboração de projetos agropecuários, como também tem dado uma contribuição significativa na regularização fundiária. Com o documento de posse da terra na mão, dado pelo Estado, o pequeno produtor tem como acessar crédito junto aos bancos. Isso faz muita diferença”, indicou.

Conforme anunciado pelo Governo Federal durante o lançamento nacional do novo Plano Safra, ocorrido em Brasília/DF, no início do mês, a agricultura familiar contará com juros que variam entre 2% e 6% ao ano por meio do Pronaf. Já os médios produtores contarão com juros de 8% a 10,5% ao ano no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp), enquanto para os grandes produtores rurais, as taxas de juros variam entre 7% e 12% ao ano.

Aprovação

Empresário do agronegócio na área de insumos agrícolas, Antônio César Lima avalia como positiva a disponibilização de recursos para a região Sealba. “É muito importante para o agronegócio, não só do estado de Sergipe, como para toda a região. Tenho uma propriedade em Nossa Senhora das Dores e duas lojas de produtos agrícolas, então sei da importância desse investimento para que a economia funcione”, considerou.

O produtor de milho Claudiano Mendonça Goes, do município de Pinhão, chamou a atenção para a celeridade na liberação dos recursos. “Se eles puderem adiantar o nosso custeio, para comprar semente, adubo, podemos ter melhor resultado. A gente não pode perder o tempo do plantio, compromete todo o ciclo”, justificou.

ASN – Foto: Vieira Neto