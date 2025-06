Governo do Estado prepara barragens de pequenos produtores para acumular água das chuvas

Desde 2023, o Governo do Estado preparou 1.004 pequenas e médias barragens de terra para acumular água das chuvas no sertão de Sergipe. Agricultores familiares receberam máquinas para a limpeza dos sedimentos, reformas das estruturas e até a criação de novos reservatórios, em suas unidades produtivas. A ação atende municípios atingidos pela estiagem, criando reservas que servem em especial à dessedentação de rebanhos.

A partir da cooperação técnica entre a Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri) e a sua vinculada, Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), estão sendo investidos R$ 5 milhões em 2025. Atualmente a recuperação e construção ocorre nos municípios de Aquidabã, Canindé de São Francisco, Gararu, Feira Nova, Itabi e Poço Redondo, contabilizando 251 barragens prontas neste ano.

Em 2025, foi a primeira vez que o jovem produtor rural Natanael dos Santos recebeu o benefício da recuperação de barragens em seu terreno, no Assentamento Pioneira, e está aprovando o serviço feito pelas máquinas. “Como aqui é um lugar semiárido, sempre acontece de chover pouco. Mas com as barragens preparadas e limpas, junta-se água para passar dois ou três anos, o gado vai se alimentando bem e com o milho dá para fazer a silagem”, destacou o pequeno agropecuarista.

Também no Assentamento Pioneira, Maria Lúcia dos Santos, que trabalha no lote dos pais, assentados há 20 anos, disse que a recuperação ajuda muito. “Nosso sofrimento aqui é por conta da água, a seca é muito grande. Então, tendo a nossa própria barragem, ajuda, porque quando chove junta nossa água e aí a gente já não compra. Já serve para os animais beberem. Só temos a agradecer, e que venham mais projetos”, comemorou.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, Zeca da Silva, esse é um trabalho essencial, que tem sido tratado como prioridade pelo governador Fábio Mitidieri. “Desde o início da gestão, temos atuado com firmeza para garantir que o homem e a mulher do campo tenham condições de enfrentar a estiagem com mais segurança. Ao recuperar essas barragens, estamos não apenas garantindo água para os rebanhos, mas fortalecendo a permanência das famílias no campo e levando dignidade para as comunidades rurais do nosso estado”, pontuou.

O diretor-presidente da Coderse, Paulo Sobral, detalhou a evolução deste processo. “Só de aguadas de médio porte e comunitárias, foram recuperadas 46 barragens que dão suporte à pecuária de leite, principal atividade econômica do sertão. Essa é uma iniciativa temporária, que se junta à Caravana da Água, também do Governo do Estado, até que os projetos com solução definitiva virem realidade”, disse Paulo, ao destacar o projeto da Adutora do Leite, que está prestes a iniciar a sua construção.

Médias barragens

Também neste ano, 21 barragens recuperadas são de médio porte. Nestas, o produtor é atendido sob a condição de aceitar, em documento, o compartilhamento da água com os vizinhos. Um deles é o produtor Pedro Soares dos Santos, que trabalha com a criação de gado e agricultura em Poço Redondo, há 10 anos. Ele agradeceu ao Governo do Estado por recuperar sua barragem média, prevendo chuva para a sua barragem acumular água.

“O povo aqui sofre muito por falta de água, e trouxeram essa barragem para ajudar, tiraram a lama e recuperaram. A maior parte da água é para o rebanho e para a comunidade. O custo para trazer um caminhão de água aqui é de R$ 300, mas se Deus quiser, agora virá chuva para acumular muita água”, enfatizou Pedro.

Ação da chuva

A Coderse tem a função de projetar, licitar empresas de engenharia, fiscalizar o andamento das obras e gerenciar o cumprimento dos contratos. “O programa é feito para atender barragens de múltiplos usos, de produtores, na condição de agricultor familiar e que possuam até 20 cabeças de gado. É importante frisar que a ação da chuva, mesmo que faça a recarga da barragem, também estraga os taludes, os vertedouros ou arrasta sedimentos para o leito, assoreando o reservatório. Com o tempo, eles perdem a capacidade de acumular água e precisam dessa recuperação periódica”, pontuou o diretor de Infraestrutura Hídrica da Coderse, Ernan Sena.

Manoel Alexandre da Silva é um pequeno pecuarista do povoado Cajueiro, em Poço Redondo. A água a ser acumulada pela sua barragem média servirá para as vacas de leite que cria. “Vai ajudar. Tem que agradecer primeiramente a Deus por mandar chuva, que vai amenizar, porque hoje eu estou comprando a água. Tendo água na barragem já ajuda. O serviço está bom, graças a Deus”, afirmou.

Ascom Coderse