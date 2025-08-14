GOVERNO PROMOVE AÇÃO ALUSIVA AO ‘AGOSTO LILÁS’ NO BATISTÃO EM PARCERIA COM O CLUB SPORTIVO SERGIPE

Em parceria com o Club Sportivo Sergipe, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu, na última quarta-feira, 13, mais uma ação alusiva ao ‘Agosto Lilás’, no Batistão, antes do início da partida do time colorado contra o América de Propriá, válida pela Copa Lotese.

Além dos jogadores entrarem em campo com a faixa da campanha ‘Feminicídio Zero’, desenvolvida pelo Ministério das Mulheres, com apoio da SPM, também foram distribuídos materiais da campanha permanente ‘Rompa o Ciclo’. O objetivo foi chamar a atenção dos torcedores para a importância do empenho de todos no enfrentamento à violência doméstica e familiar.

A diretora de Articulação da SPM, Edlaine Sena, lembrou que essa foi mais uma ação da SPM envolvendo o futebol e ressaltou a necessidade do envolvimento de todos os setores no enfrentamento à violência contra a mulher. “Trouxemos essa campanha importantíssima, falando sobre o enfrentamento à violência, trazendo os jogadores e os torcedores para essa sensibilização, também. Os jogadores do Sergipe entraram em campo segurando a faixa do Feminicídio Zero, se comprometendo em fazer esse enfrentamento junto conosco. É uma parceria muito importante, e teremos muito mais eventos, ainda, com as mulheres do Sergipe, que também quiseram fazer parte desse momento”, detalhou.

A conselheira do Sergipe, Kellma Argollo, destacou a importância da parceria entre o clube e a SPM para reforçar essa conscientização. “O clube também tem essa função social de combater a violência contra a mulher e passar informação para deixar a mulher informada. Mostrar, também, que aqui é um espaço que ainda é majoritariamente masculino, mas que a mulher pode vir. Para isso, ela tem que se sentir segura e acolhida, além de amparada, caso se depare com alguma situação que venha a lhe constranger ou trazer algum risco à sua integridade física”, afirmou.

Denúncias

Para fortalecer o enfrentamento à violência doméstica e em razão de gênero em Sergipe, é essencial que as vítimas denunciem os crimes. O registro do boletim de ocorrência e a solicitação de medida protetiva podem ser feitos presencialmente – no DAGV, nas Delegacias de Atendimento à Mulher ou em qualquer delegacia, — ou ainda pela internet, na Delegacia Virtual da Mulher. Os casos de flagrante devem ser comunicados à Polícia Militar (190). Crimes recorrentes podem ser informados ao Disque Denúncia (181), da Polícia Civil.

As campanhas

A campanha “Feminicídio Zero – Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada”, é uma iniciativa do Ministério das Mulheres que foca na prevenção a todos os tipos de violência e convoca a sociedade a percebê-la, enfrentá-la e interrompê-la, a fim de que não chegue a um feminicídio, ato de violência extrema baseada em gênero. Em Sergipe, ela conta com total apoio do Governo do Estado.

Já a campanha ‘Rompa o Ciclo’ foi criada pelo Governo de Sergipe, por meio da SPM e da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP/SE), com o intuito de ampliar a conscientização social sobre a importância do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, reforçando a importância da denúncia. Este ano, o mote da campanha é ‘Rompa o Ciclo: o silêncio só protege o agressor’.

Foto: Ascom SPM