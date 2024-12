Governo do Estado realiza 37ª edição do ‘Sergipe é aqui’ em Divina Pastora nesta quinta

A capital nacional da renda irlandesa será, por um dia, a sede administrativa do Governo de Sergipe. Nesta quinta-feira, 5, o município de Divina Pastora, localizado no Vale do Cotinguiba, a 30 quilômetros de Aracaju, recebe a 37ª edição do ‘Sergipe é aqui’, programa itinerante coordenado pela Secretaria de Estado da Casa Civil (SECC). A iniciativa levará à população local mais de 170 serviços essenciais voltados ao fortalecimento da cidadania, com atendimentos concentrados no entorno do Centro de Excelência Dr. José de Melo Prado e na sede da prefeitura, a partir das 8h.

Com uma estrutura móvel de estandes e carretas, cerca de cinco mil moradores da cidade e regiões vizinhas terão acesso a serviços ofertados pelo Governo do Estado e instituições parceiras. Entre os destaques estão atendimentos e exames de saúde; emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); orientações jurídicas; testes de paternidade (DNA); castração de animais domésticos; assistência ao consumidor por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); doação e cadastro para o banco de medula óssea, entre outros.

Além de ser reconhecida como um “pedacinho da Irlanda no Brasil”, por preservar a tradição da renda irlandesa, Divina Pastora é palco da maior manifestação religiosa do estado, com a Peregrinação ao Santuário de Nossa Senhora Divina Pastora, padroeira de Sergipe. Realizada todos os anos no mês de outubro, a festividade é considerada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial. Nesta quinta-feira, a cidade também será a sede do Governo do Estado, com a presença do governador Fábio Mitidieri, acompanhado de secretários e gestores públicos, que irão despachar, ouvir moradores e dialogar com lideranças locais.

“Estamos muito entusiasmados com mais uma edição do ‘Sergipe é aqui’, em mais um município tão importante para a história e a cultura do nosso estado, como é Divina Pastora. Esperamos que esta edição seja um marco para a população local, que as famílias venham e aproveitem um dia inteiro de ações voltadas para a comunidade, pois essa é a principal missão do programa: melhorar a vida das pessoas e fortalecer o vínculo entre o Estado e a população”, destacou o secretário-executivo da Casa Civil e coordenador do programa, André Clementino.

A prefeita de Divina Pastora, Clara Rollemberg, também comemorou a chegada do governo itinerante ao município. “Receber o ‘Sergipe é aqui’ em Divina Pastora é motivo de grande alegria para a nossa comunidade. Este programa traz serviços essenciais que fazem a diferença na vida das pessoas, além de reforçar o compromisso do Governo do Estado em estar presente nas cidades e atender às reais necessidades da população. Essa parceria entre o Estado e o município é um exemplo de união em prol do bem-estar e do desenvolvimento social de nossa região”, afirmou.

