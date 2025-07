GOVERNO DO ESTADO REALIZA A CELEBRAÇÃO PELOS 205 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SERGIPE NESTA TERÇA-FEIRA

Na próxima terça-feira (08), o estado de Sergipe comemora 205 anos de Emancipação Política. Para marcar a data, o Governo do Estado realiza celebração, às 9 horas, no Palácio-Museu Olímpio Campos, na Praça Fausto Cardoso, no Centro da capital.

O evento terá início com a formação das tropas e vistoria realizada pelo comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, seguida pela apresentação da banda de música da Polícia Militar, com revista oficial à tropa pelo governador do estado, Fábio Mitidieri. Em seguida, acontece o hasteamento das bandeiras ao som do Hino Nacional, com participação de autoridades convidadas, e a execução do Hino de Sergipe pela banda da Polícia Militar. Durante o evento haverá, ainda, apresentação do Quinteto da Orquestra Sinfônica. Na oportunidade, o governo, por meio da Secretaria Especial do Gabinete do Governador, do Palácio-Museu Olímpio Campos e do Museu da Polícia Militar, fará a abertura da exposição ‘Polícia Militar de Sergipe: Marchando Além-Fronteiras’, em homenagem à trajetória e bravura da Polícia Militar de Sergipe desde sua criação, em 1835.

O 8 de Julho é uma das datas mais significativas do calendário cívico sergipano, pois marca o momento em que Sergipe conquistou sua emancipação política, tornando-se independente da Bahia em 1820, com reconhecimento formal em 8 de julho daquele ano. A data simboliza a luta por autonomia e o reconhecimento das conquistas históricas do povo do estado. Ao longo dos anos, o 8 de Julho tornou-se ocasião para homenagear personagens, instituições e tradições que contribuíram para o desenvolvimento de Sergipe, fortalecendo o sentimento de pertencimento e orgulho entre os sergipanos.

Foto: Lineu Lins