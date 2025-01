Governo do Estado entrega materiais para famílias atingidas pelas fortes chuvas em Capela e Frei Paulo

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), tem intensificado as ações de apoio às famílias atingidas pelas fortes chuvas, entre os dias 10 e 12 de janeiro, nos municípios de Capela e Frei Paulo. A secretária Érica Mitidieri, acompanhada da equipe de Assistência Social da Seasic e da Defesa Civil estadual, esteve neste sábado, 25, nas duas cidades para entregar itens de limpeza, higiene pessoal, cestas básicas e colchões.

“Estamos trabalhando para garantir que cada família atingida pelas chuvas receba o suporte necessário para superar esse momento difícil. Essa parceria com os municípios é fundamental para que as ações cheguem rapidamente a quem está na ponta. Nosso olhar está sempre voltado para quem mais precisa”, declarou a secretária de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania e primeira-dama de Sergipe, Érica Mitidieri, ao reforçar o compromisso do governo com as populações em situação de vulnerabilidade.

Nesse sentido, a Seasic é a pasta do governo responsável pelo apoio e o desenvolvimento de ações socioassistenciais ao povo sergipano. Diante dos agravos causados pelas fortes chuvas, a secretaria tem desempenhado um papel essencial no fortalecimento da assistência social nos municípios, especialmente em situações de calamidade pública.

Para a superintendente de Assistência Social, da Seasic, Aida Almeida, é muito importante o desenvolvimento de ações de parceria entre o Governo do Estado e as prefeituras para garantir uma resposta rápida às situações de emergência. “Desde que o decreto de emergência foi assinado pelo governador, a Seasic vem atuando lado a lado com a Defesa Civil e a Assistência Social municipal, garantindo o envio dos materiais necessários para suprir as demandas mais urgentes das famílias atingidas”, explicou.

Por meio do cofinanciamento estadual, o Governo do Estado, por intermédio da Seasic, repassa mensalmente recursos financeiros para as prefeituras, assegurando o funcionamento da rede de proteção social e a pronta resposta a eventos extremos, como as recentes chuvas.

Acolhimento aos capelenses

Após levantamento dos dados sobre os danos que aconteceram em Capela, a Seasic levou itens de necessidade imediata às 54 famílias que enfrentaram perdas devido às fortes chuvas. Entre os materiais entregues estão colchões, cestas básicas, kits de higiene e materiais de limpeza.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social (Cras) de Capela, Viviane Carvalho, a prontidão da assistência social municipal da crise foi pontual para que as famílias fossem acolhidas desde o início. “Assim que recebemos o decreto de emergência, colocamos o telefone do plantão social à disposição das famílias e iniciamos as visitas. Algumas famílias foram realocadas em aluguel social, outras decidiram permanecer em suas casas mesmo diante do risco, assinando um termo de responsabilidade. Nosso trabalho tem sido garantir o apoio necessário para que possam reconstruir suas vidas com dignidade”, afirmou.

Apoio às famílias de Frei Paulo

Ainda neste sábado, a secretária Érica Mitidieri com as equipes da Seasic e da Defesa Civil também estiveram em Frei Paulo. No município, a Seasic se fez presente ao levar itens essenciais para ajudar na reconstrução da rotina e garantir dignidade às 39 famílias atingidas pelos danos causados pelas fortes chuvas. Na ocasião, foram disponibilizados colchões, cestas básicas, kits de higiene e materiais de limpeza para atender as necessidades mais urgentes da população.

“Estamos todos preparados, com equipes mobilizadas e toda a estrutura. A secretaria está de prontidão, pois, mais do que entregar donativos, estamos estendendo a mão, levando esperança e reafirmando o compromisso de agirmos rápido e com responsabilidade para minimizar os impactos dessas tragédias naturais”, concluiu a secretária Érica.

Foto: Stephanie Taynah