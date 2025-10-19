Governo do Estado realiza manutenção e assegura irrigação do Jacarecica II

A Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse) realizou reparos mecânicos, com serviços de soldagem, nas adutoras de 1.200mm e 600mm, que fornece água ao Perímetro Irrigado Jacarecica II, que atende a povoados dos municípios de Areia Branca, Malhador e Riachuelo. O serviço foi concluído na última semana, antes do tempo previsto.

Tubulações fazem a captação da água da barragem do perímetro para distribuição aos ramais. Em 2025, uma série de outros serviços já foram realizados para reparo, manutenção e conservação da rede de água do Jacarecica II, que serve a 338 lotes e atende a quase 600 famílias de agricultores.

O diretor-presidente da Coderse, Paulo Sobral, destacou que a companhia investiu, desde 2023, R$ 1.722.435,35 em serviços de manutenção dos seis perímetros irrigados estaduais. “São reparos ou substituição de tubos da rede de distribuição, registros, válvulas, quadros de força, motores elétricos e bombas de água. Além de investir em energia elétrica, para distribuir a água de irrigação, toda essa parte eletromecânica tem que se manter ativa e segura para não deixar de atender o produtor irrigante. Parabenizo os nossos funcionários que, solidários às necessidades dos agricultores, às vezes, trabalham no fim de semana ou pela noite para concluir um reparo e a água retornar”, pontuou.

Agricultor, silvicultor, meliponicultor e apicultor, Eloi Francisco de Menezes é irrigante no Jacarecica II, no Assentamento Marcelo Déda, em Malhador. Ele elogiou a rapidez nos trabalhos de recuperação das duas grandes tubulações. “Quero agradecer à Coderse e aos profissionais que fizeram o serviço e, também, pela assistência e a eficiência do trabalho, que terminou um dia antes do previsto. Isso foi muito importante”, justificou o produtor atendido pela companhia, empresa vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri).

Gileno Damascena é agricultor no Assentamento Dandara, em Malhador, desde 2002, e é atendido pela Jacarecica II. No seu lote irrigado, ele já plantou abóbora, pimentão, batata-doce, milho, quiabo e banana. Para ele, terem consertado esses pontos de vazamentos foi fundamental para cultivar na estação do ano em que os irrigantes mais necessitam de água. “O reparo assim, num período como esse, é importante para dar uma tranquilidade, tanto para a Coderse, como para nós, irrigantes, no uso da água durante o verão”, destacou.

Outros serviços

Desde o início do ano, a Coderse fez várias intervenções no Jacarecica II, como o reparo em vazamentos em ramais da rede de distribuição, limpeza e sinalização das caixas de registro. São reparos realizados através da Gerência de Engenharia, da Coordenação Operacional da Diretoria de Irrigação, com equipes do próprio Jacarecica II e do Perímetro Irrigado Poção da Ribeira, de Itabaiana. “No conserto das adutoras subterrâneas do Jacarecia II, contamos sempre com a sensibilidade das prefeituras municipais, para ceder o serviço de retroescavadeira”, complementou Paulo Sobral.

