Governo do Estado realiza “Sergipe é aqui” em Neópolis nesta quinta-feira

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Casa Civil (Secc), realizará nesta quinta-feira, 23, a 38ª edição do programa itinerante ‘Sergipe é aqui’ no município de Neópolis, localizado a 121 quilômetros de Aracaju. Inicialmente, a primeira edição do programa em 2025 seria na cidade de Arauá, na última sexta-feira, 17. Porém, devido às fortes chuvas que afetaram algumas regiões do estado, todos os eventos oficiais foram cancelados.

A estrutura itinerante estará concentrada no entorno do Centro de Excelência Marechal Pereira Lobo e na sede da prefeitura local. Dentre os atendimentos disponibilizados, estarão as emissões de documentos, como o CPF, RG e ID Jovem; exames médicos ofertados pelas carretas do Homem e da Mulher; orientações jurídicas; castramóvel para animais domésticos; atualização vacinal, entre outros serviços.

Foto: Luiz Henrique Bugia