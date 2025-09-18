GOVERNO DO ESTADO RECEBE DIRETORES DA PIRACANJUBA PARA TRATAR SOBRE INVESTIMENTOS EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia (Sedetec) e da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe (Codise), recebeu diretores do Grupo Piracanjuba para tratar dos investimentos que serão realizados na unidade fabril do município de Nossa Senhora da Glória. A empresa adquiriu a fábrica da Natulact, visando implantar a primeira unidade da Piracanjuba no Nordeste, com perspectiva de ser um polo de distribuição regional.

Com a operação assumida em julho, a expectativa é que até o final de 2025 toda a produção já seja comercializada com a marca Piracanjuba. O grupo projeta um investimento de mais de R$ 120 milhões em reestruturação e ampliação da infraestrutura entre 2026 e 2028, com a meta de dobrar a produção atual de aproximadamente 200 mil litros por dia de leite. A perspectiva é também aumentar o quadro de funcionários, passando de cerca de 240 atuais para até 330 colaboradores nos próximos anos.

Para o secretário da Sedetec, Valmor Barbosa, a chegada da Piracanjuba reforça a estratégia de descentralização do desenvolvimento: “Nossa Senhora da Glória está localizada no coração da Bacia Leiteira sergipana, uma região com forte vocação para o setor. A chegada de uma indústria nacional desse porte confirma o potencial do nosso Alto Sertão e mostra que estamos conseguindo levar investimentos para os mais diversos municípios sergipanos”.

“Sergipe é um estado estratégico para o Grupo Piracanjuba. A recepção que o Governo do Estado tem nos dado é ímpar, estamos impressionados com a forma como fomos recebidos. Nós estudamos muito a Região Nordeste e as possibilidades de competitividade antes de vir para cá, e temos a certeza que a escolha foi correta”, afirmou o diretor de Relações Institucionais e Governamentais da Piracanjuba, Marcelo Costa Martins.

Desenvolvimento

O presidente da Codise, Ronaldo Guimarães, ressaltou a importância do Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial (PSDI) para atrair o grupo. “O PSDI é hoje um dos programas mais atrativos do Brasil para a instalação de novas indústrias. A Piracanjuba reconheceu esse diferencial e agora Sergipe passa a contar com uma das maiores empresas do setor lácteo no país, o que fortalece ainda mais o ambiente de negócios do estado”, destacou.

Marcelo Martins reforçou a relevância dos incentivos do Estado para a competitividade da unidade. “Os incentivos que o Estado vem fazendo, como o PSDI, o Crédito Presumido [benefício fiscal das secretarias de Estado da Fazenda e da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, especialmente para setores, como o do leite] e alguns outros incentivos, fazem a diferença e muitas vezes é o fiel da balança para a instalação de uma indústria no estado”, frisou.

Piracanjuba

A Piracanjuba tem sede administrativa em Goiânia e sete unidades fabris em Bela Vista de Goiás (GO), Governador Valadares (MG), Maravilha (SC), Sulina (PR), Araraquara (SP), Três Rios (RJ) e Carazinho (RS). A empresa também mantém 16 postos de resfriamento de leite em diversos estados, fazendas de eucalipto e programas de educação continuada.

Em 2025, a empresa completa 70 anos e se consolida como a segunda maior produtora de leite do Brasil, com capacidade de produção de mais de 6 milhões de litros/dia. A Piracanjuba reúne mais de 7 mil fornecedores de leite, conta com mais de 200 representantes comerciais e ocupa posições de liderança em diversos segmentos.

Foto: Ascom/Piracanjuba