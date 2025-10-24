GOVERNO DO ESTADO RECEBE SELO ODS EM RECONHECIMENTO ÀS PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS DE COMPENSAÇÃO DE CARBONO

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação (Seplan), recebeu nessa quinta-feira, 23, o Selo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 2025. A premiação, realizada pelo Movimento ODS Sergipe, tem como objetivo reconhecer e divulgar as práticas de pessoas físicas e jurídicas, que contribuem para o alcance dos 17 ODS da Organização das Nações Unidas (ONU), que compõem a Agenda 2030, no estado de Sergipe.

A premiação aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) e foram escolhidas 75 práticas, que ganharão mais visibilidade e reconhecimento dos trabalhos comprometidos com as 17 metas dos ODS e com a Agenda 2030 da ONU. As boas práticas foram divididas nos 5 P’s dos ODS, que são: pessoas, planeta, prosperidade, paz e parceria. Esses eixos orientam a Agenda 2030, buscando erradicar a pobreza, combater as desigualdades e proteger o meio ambiente de forma integrada.

Reconhecida pelas práticas sustentáveis de Compensação de Dióxido de Carbono da Administração Pública, a qual foi premiada, a Seplan passou a atuar com foco na preocupação com o Meio Ambiente a partir deste ano. Dentre as ações, estiveram o plantio de mudas em compensação a emissão de carbono, realizada em parceria com a Deso, que doou 135 mudas arbóreas de vegetação nativa à Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro.

Para o coordenador de monitoramento estratégico da Seplan, Cristiano Cunha, que conduz esses projetos na Secretaria, a preservação ambiental exige a abordagem de questões interdisciplinares e atuação conjunta. “É um projeto que a Seplan desenvolve com relação a neutralização das emissões de CO2 realizadas pelos Encontros da Rede Estadual de Planejamento e Orçamento. Então, essas emissões foram quantificadas e transformadas em quantidade de árvores. Essas árvores foram mudas doadas para as escolas por meio da educação ambiental, e as escolas realizaram plantio com seus alunos. É um prêmio super importante, não só para a Seplan, mas para toda a administração pública”, destacou.

Objetivos

Composto por 169 metas, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável foram estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o intuito de alcançar a Agenda 2030. Em Sergipe, é coordenado pelo Movimento Nacional ODS Sergipe, liderado pela coordenadora Sandra Sena, que destacou a importância do reconhecimento.

Segundo ela, a premiação foi uma forma de incentivo às instituições que atuam em iniciativas que visam impactar o planeta. “Eu acho que é muito importante a gente entender que a hora de fazer mudanças e de incentivar a todas essas pessoas que constroem um mundo melhor é agora. Sergipe está dando um show e tem sido maravilhoso conhecer iniciativas potentes, importantes, que conseguem impactar na vida das pessoas e no planeta”, pontuou.

Foto: Seplan